Augsburger Panther verpflichten McClure als Ersatz für verletzten Lambacher

Die Panther schließen die Lücke, die durch den langfristigen Ausfall von Center Alex Lambacher entsteht, mit Stürmer Brad McClure. Der Kanadier wechselt von den Florida Everblades nach Augsburg und erhält beim DEL-Club einen Vertrag für die kommenden zwei Monate.

Von 2014 an stürmte McClure vier Jahren für das College-Team der Minnesota State. In dieser Zeit verbuchte der Rechtsschütze 45 Tore und 46 Assists. In der Saison 2017/18 führe McClure seine Mannschaft als Kapitän an. Seit 2018 absolvierte der 180 cm große und 84 kg schwere variabel einsetzbare Angreifer 79 Spiele (14 Tore und zehn Assists) für die Texas Stars in der American Hockey League. In der East Coast Hockey League bestritt McClure für Florida und Idaho in seiner noch jungen Profikarriere zudem 57 Spiele, in denen er 24 Tore erzielte und 22 weitere Treffer vorbereitete.

„Brad McClure war über Jahre ein wichtiger Spieler in einer starken College-Mannschaft. Trotz seiner 27 Jahre ist er erst in seiner dritten Saison als Profi und will sich bei uns nun für ein längeres Engagement in Europa beweisen. Ich habe seinen Werdegang in den letzten Jahren verfolgt und bin überzeugt, dass er sich bei uns durchsetzen kann. Da die Belastung in den kommenden Wochen sehr hoch wird, wollten wir im Sturm nach Alex Lambachers Ausfall die Tiefe wahren und haben uns deshalb entschieden, Brad kurzfristig zu verpflichten und ihm diese Karrierechance zu ermöglichen“, so Coach Tray Tuomie über die jüngste Personalentscheidung der Panther.

Brad McClure steht den Augsburger Panthern nach Ablauf seiner häuslichen Quarantäne und zwei weiteren negativen SARS-CoV2-Abstrichtests zur Verfügung. Er wird das Trikot mit der Nummer 89 erhalten.