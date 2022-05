Augsburger Panther verpflichten neuen Athletiktrainer

Die Augsburger Panther verstärken ihr Trainerteam ab sofort mit einem erfahrenen Sportwissenschaftler. Der 40-jährige Allgäuer Simon Sengele ist hauptberuflich seit beinahe 20 Jahren im Hochleistungssport zuhause und nun neuer Athletiktrainer des PENNY DEL-Clubs.

Simon Sengele war in den vergangenen vier Jahren für die Dornbirn Bulldogs tätig. Vor seiner Zeit beim österreichischen Erstligisten arbeitete der zertifizierte „Athletic Hockey Specialist“ viele Jahre für den Deutschen Skiverband in verschiedenen Positionen an den Olympiastützpunkten in Freiburg und München. Unter anderem zeichnete er sich hier als Ski- und Athletiktrainer auch für die athletische Ausrichtung des DSV zuständig. Bis zuletzt war Sengele, der Ausbildungen zum Ernährungscoach und in Sportrehabilitation vorweisen kann, auch als Ausbilder für den Bereich Athletik in der Trainerschule des Deutschen Skiverbands tätig.

Simon Sengele, der die Vorbereitung auf die Saison 2022-23 mit den Panthern umgehend beginnt, über seinen Wechsel von Dornbirn nach Augsburg: „Zunächst gilt mein Dank den Verantwortlichen in Dornbirn. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, diese Chance bei den Panthern sofort zu ergreifen. Ich möchte meine langjährige Erfahrung im Spitzensport nun in Augsburg einbringen und helfen, jeden einzelnen Spieler athletisch besser zu machen. Dabei gehören auch eine umfassende Leistungsdiagnostik, gezielte Trainingssteuerung und eine Verletzungsprävention zu meinen Aufgaben. Auf die Zusammenarbeit mit Peter Russell und den Spielern freue ich mich sehr, mit meiner Art des Coachings möchte ich meinen Beitrag zu unserem Erfolg leisten.“

„Die Gespräche mit Simon waren von Beginn an sehr vertrauensvoll und zielorientiert, weswegen die Entscheidung für eine Zusammenarbeit sehr leichtfiel. Mit seinem großen Wissen und seiner jahrelangen Erfahrung im Leistungssport nimmt er einen wichtigen Platz in unserem Team ein, seine Arbeit wird von großer Bedeutung für die Entwicklung unserer Mannschaft sein“, so Headcoach Peter Russell über das erste Mitglied seines neuen Trainerteams.