Augsburger Panther verpflichten slowenischen Nationalverteidiger

Für den Endspurt in der DEL-Saison haben die Augsburger Panther nochmals personell nachgelegt. Aus Linz kommt der slowenische Nationalverteidiger Blaž Gregorc.

Für die Augsburger Panther geht es in der Deutschen Eishockey Liga nun in die heiße Phase. Obwohl die Spielzeit bisher eher schwierig verlaufen war, ist die Chance auf die Playoff-Teilnahme noch immer am Leben. In Sachen Klassenerhalt ist der AEV allerdings auch noch nicht aus dem Schneider, es geht eng zu im Eishockey-Oberhaus. Um die Ziele zu erreichen, haben die Schwaben jetzt für den Saison-Endspurt nochmals personell nachgelegt. Vom ICE Hockey Club Black Wings Linz kommt der slowenische Nationalverteidiger Blaž Gregorc in den Schleifgraben.

Verteidiger mit reichlich internationaler Erfahrung

Der 32-Jährige verfügt über reichlich internationale Erfahrung, mit den tschechischen Teams aus Pardubice und Hradec Kralove nahm er an der Champions Hockey League teil, für sein Heimatland stand er bei mehreren Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen von Sotschi (2014) und in Pyeongchang (2018) auf dem Eis. Nach Auslandsstationen in Schweden, Dänemark und der Tschechei wurde der Linksschütze in der übernationalen ICE Hockey League im vergangenen Jahr mit dem Klagenfurter AC Meister.

Schwierige Saison in und mit Linz

Nach dem Titelgewinn wechselte er innerhalb der Spielklasse zu den Black Wings Linz. Die Oberösterreicher haben den Sprung in die Playoffs in dieser Saison nicht geschafft. Nachdem die Saison für den EHC als Tabellenletzter am vergangenen Wochenende beendet war, wurde Gregorc frei. Nach einer auch für ihn bisher eher durchwachsenen Saison (48 Spiele, 15 Scorerpunkte, +/- von -28) wird er für die Panther auflaufen und versuchen mitzuhelfen, die Spielzeit für AEV zum Guten zu drehen.

Panthercoach Serge Pelletier, der sich aktuell noch in Corona-Isolation befindet, über den neuen Importspieler: „Speziell in unserer aktuellen Lage war es uns wichtig, unser Team personell nochmals zu verstärken. Mit Blaz Gregorc bekommen wir nun einen erfahrenen Defender, der noch am Wochenende in der ICEHL zum Einsatz gekommen ist und sich somit im Wettkampfrhythmus befindet. Nun hoffen wir, dass alle möglichst schnell wieder gesund werden und zusammen mit Blaz den Trainings- und Spielbetrieb aufnehmen können.“

Gregorc wird bei den Augsburger Panthern die Rückennummer 15 tragen. Blaž Gregorc ist bereits in Augsburg eingetroffen und könnte bereits am Wochenende in Rot-grün-weiß debütieren.