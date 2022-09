Die Augsburger Panther können auch in der Saison 2022-23 auf die AHA GmbH als starken Partner an ihrer Seite zählen. Unverändert gehört das mittelständische Unternehmen aus Gersthofen zur Riege der Premiumpartner und den damit größten Unterstützern des Profieishockeys in der Fuggerstadt.

„Die Augsburger Panther schlagen sich seit Jahren wacker gegen die großen Eishockeymetropolen Deutschlands und ich muss meinen Hut davor ziehen, wie lange die Clubführung diesen Kurs schon halten kann“, sagt der Gründer und Geschäftsführer der AHA GmbH Michael Mayer. „Da stecken viel Arbeit und Herzblut dahinter. Das finde ich beeindruckend und wir sind stolz, dieses Jahr als Sponsor wieder unseren Teil dazu beizutragen, dass Eishockey Kulturgut in Augsburg bleibt. „

Die AHA GmbH nutzt weiterhin eine Vielzahl hochwertiger Werbemaßnahmen. So ziert das Unternehmenslogo bei 28 Hauptrunden-Spielen prominent die Trikotbrust und dauerhaft die Schulter vorne auf den Panthertrikots. Dazu kommen der Mittelkreis im Curt-Frenzel-Stadion, Werbespots auf dem LED-Würfel und -band und im IP-TV, Anzeigen im Panthermagazin 1878 INSIDE sowie großflächige Bannerwerbung auf dem Vorplatz im Osten des CFS.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: „Die AHA GmbH hat seit ihrer Gründung im Jahr 1997 einen imposanten Weg genommen und ist in den letzten 25 Jahren zu einem stets innovativen und modernen Ladenbauer gereift, dessen Projekte allerhöchsten Ansprüchen genügen. Wir freuen uns sehr, dass Michael Mayer mit seinem Unternehmen den Augsburger Panthern derart nahesteht und uns auch auf unserem Weg als Freund und Partner unterstützt.“

Mehr als 3.000 realisierte Markenräume in ganz Europa machen AHA360° zu einem der erfolgreichsten Ladenbauer Deutschlands. Egal ob Erlebnisgastronomie für den Lebensmitteleinzelhandel, ein Bäcker mit Café oder eine Bankfiliale, jeder AHA360°-Raum erzählt seine ganz eigene Geschichte von Tradition, Handwerk und Visionen. Individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten entwickelt AHA360° seit 1997 im partnerschaftlichen Austausch mit dem Kunden eine gemeinsame Strategie, hinterfragt und berät, plant und setzt um, immer die Wirtschaftlichkeit des Projekts im Blick. Das rund 100 Mitarbeiter*innen starke Team hat die Erfahrung und das Wissen, mit dem aus Räumen Erlebnisse werden. Und aus Begegnungen Begeisterung.