Augsburger Panther | Wichtiger Sponsor erteilt Zusage für die kommende Saison

Beim Heimspiel am kommenden Sonntag um 16:30 Uhr gegen die Iserlohn Roosters tritt die Pharmpur GmbH bereits zum zweiten Mal in der Saison 2019-20 „Im Rampenlicht“ als Brustsponsor auf. Darüber hinaus wird das Unternehmen sein erfolgreiches Engagement bei den Augsburger Panthern auch in der kommenden Spielzeit fortführen.

Pharmpur ist nun schon seit mehreren Jahren im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen. Neben der Präsentation der Spielstatistik am LED-Würfel und Anzeigen im Panthermagazin 1878 INSIDE ziert das Firmenlogo auch die Bande bei der Eismaschineneinfahrt. Zusätzlich wirbt Pharmpur auf dem LED-Band oberhalb der Unternehmenslogen im Westen der Heimspielstätte der Panther und nutzt die Hospitality-Angebote des DEL-Clubs.

„Wir freuen uns sehr, im Zuge des anstehenden Heimspiels wieder Teil der Trikotsponsoring-Aktion Im Rampenlicht zu sein. Wie bereits in der Vergangenheit ist die Zusammenarbeit mit den Panthern unkompliziert und vertrauensvoll und daher setzen wir diese gerne auch in der kommenden Saison fort. Wir hoffen auf eine lange Saison mit spannenden Playoffs“, so Dr. Dirk-Henning Menz, Geschäftsführer der Pharmpur GmbH. „Wir wissen, wie essenziell ein gutes Team und ein gutes Arbeitsumfeld für den Erfolg sind.“ Dr. Menz ist überzeugt, dass diese gemeinsamen Aktivitäten einen wichtigen Beitrag für die Attraktivität der Region Augsburg leisten.

Auch Leo Conti, Marketingmanager der Panther, ist erfreut, dass die Zusammenarbeit mit Pharmpur, die in der Saison 2014/15 begonnen und immer weiter ausgebaut wurde, weitergeführt wird: „Die frühzeitige Zusage der Pharmpur GmbH für die Saison 2020/21 ist für unsere Planungen hinsichtlich der neuen Herausforderungen mit der Wiedereinführung von Auf- und Abstieg enorm wichtig und ein klares Bekenntnis zum Eishockeystandort Augsburg. Unser Dank gilt stellvertretend für das ganze Pharmpur-Team Dr. Dirk-Henning Menz und Susanne Kraus, die sich im Laufe der Jahre zu mehr als nur Werbepartnern der Augsburger Panther entwickelt haben.“

Die Pharmpur GmbH ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Königsbrunn und stellt flüssige, sterile Arzneimittel und Medizinprodukte her, vorrangig für die Augenheilkunde. Aus den Anfängen eines Speziallabors entwickelte sich Pharmpur schrittweise zu einem Komplettanbieter. Die Kombination von Routineproduktion und Forschung & Entwicklung ermöglicht die Professionalisierung von Herstellungsverfahren und die Vergrößerung der Produktpalette unter dem Dach eines integrierten Qualitätsmanagementsystems.