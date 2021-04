Augsburger Panther | Wichtiger Sponsor verlängert für 2 Jahre

Die AMG Wohnbau GmbH wirbt auch in den kommenden beiden DEL-Spielzeiten auf den Trikots der Augsburger Panther.

Jeweils links und rechts der Nummer auf der Trikotrückseite wird das plakative rot-weiße Firmenlogo zu sehen sein. Ergänzend präsentiert das Augsburger Bau-Unternehmen die offizielle Zuschauerzahl auf dem LED-Würfel im Curt-Frenzel-Stadion. Im Pantherclub belegt die AMG Wohnbau GmbH Spots auf dem hauseigenen IP-TV-Kanal und bietet den Gästen im Businessbereich nach der Wiederzulassung von Zuschauern zudem auch wieder das beliebte Tippspiel mit attraktiven Preisen. Mit der Century 21engagiert sich ab der kommenden Spielzeit auch eine hundertprozentige Tochter der AMG werblich bei den Panthern. Der lokale Immobilienberater wirbt auf der LED-Bande oberhalb der Westtribüne.

Leo Conti, Prokurist der Panther: „Wir freuen uns, dass die AMG Wohnbau GmbH bis 2023 Partner der Augsburger Panther bleibt. Für die anstehende Lizenzierung ist jede Sponsoring-Zusage ein weiterer wichtiger Baustein. Gerade in Zeiten, in denen wir nicht verlässlich mit Zuschauereinnahmen planen können, ist die Treue unserer Partner fundamental.“

„Wir als AMG Wohnbau GmbH und Century 21 AMG Immobilien GmbH freuen uns ganz besonders, in wirtschaftlich komplexen Zeiten auch weiterhin sehr eng an der Seite der Panther und ihrer Fans zu stehen. Mit unserem Engagement wollen wir ein bewusstes Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung gegenüber unserem Partner setzen. Speziell die Vertragslaufzeit von zwei Jahren soll eine Planungssicherheit für die Panther gewährleisten, die momentan nicht immer selbstverständlich ist. Speziell für unser neues Maklerbüro, mit ausgewiesener Expertise im Immobilienverkauf für Privat sowie Geschäftskunden, setzen wir auf den Kommunikationsmultiplikator innerhalb des Stadions. Auf den Punkt gebracht: Wir freuen uns auf die nächsten zwei erfolgreichen Jahre einer gewachsenen Partnerschaft“, so Marcus Hopfenzitz, der Geschäftsführer der AMG Wohnbau.