Augsburger Panther | Wie geht es aufgrund der neuen Corona-Regeln für die Fans weiter?

Die Corona-Infektionen und die daraus resultierende Hospitalisierungsinzidenz im Freistaat Bayern steigen unverändert. „Die Lage ist erdrückend und spitzt sich weiter zu“, sagte der bayerische Ministerpräsident heute auf einer Pressekonferenz im Anschluss einer Sitzung des Koalitionsausschusses. So sollen im Landtag am kommenden Dienstag neue Corona-Regeln verabschiedet werden, die dann umgehend in Kraft treten und bis 15. Dezember 2022 gelten sollen.

Von der drastischen Verschärfung der Maßnahmen ist, wie sich in den vergangenen Tagen schon deutlich abzeichnete, auch der bayerische Profisport betroffen. Neben einer Kapazitätsobergrenze von maximal 25 % der möglichen Auslastung (entspricht 1.545 Plätzen im CFS) darf zudem nur noch die 2G plus-Regelung Anwendung finden. Zugang erhalten somit Geimpfte und Genesene mit einem maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest.

Bei einer Inzidenz von über 1.000 in der Stadt Augsburg drohen nach den aktuellen Plänen der Staatsregierung weitere Verschärfungen.

Die Augsburger Panther hatten ob der Dynamik des Infektionsgeschehens in den vergangenen Tagen darauf verzichtet, Einzeltickets für weitere Heimspiele in den Verkauf zu geben. Nachdem die nun 1.545 Plätze aber nicht ansatzweise reichen werden, allen Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzern Einlass zu gewähren, muss die Situation clubintern völlig neu bewertet werden. Sobald die finalen Verordnungstexte vorliegen und damit endgültige Klarheit über die Bedingungen beim nächsten Heimspiel am 28. November gegen die Kölner Haie herrscht, werden alle Fans und Sponsoren schnellstmöglich umfassend informiert.