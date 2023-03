Augsburger Panther | Zeichen stehen auf Abschied – Wer geht, wer kommt?

Nach einer erschreckenden Saison geht es für die Augsburger Panther nach 29 Jahren im Eishockey-Oberhaus wohl in die 2. Liga. Der AEV möchte sich dennoch bei den Fans für die Unterstützung bedanken und lädt zu einem Saisonabschluss ein. Es ist wohl die letzte Möglichkeit viele, teils langjährige, Spieler in den Reihen der Schwaben zu sehen.

Die Saison 2022/23 war aus Augsburger Sicht erschreckend. 40 Niederlagen in 56 Spielen bedeuteten am Ende Rang 14 und damit einen Abstiegsrang. Ob es nun wirklich eine Liga tiefer geht, wird in den DEL2-Playoffs entschieden. Für die Panther heißt es nach diesem Abschneiden, dass vieles neu ausgerichtet werden muss. Auch und vor allem im Kader wird es tiefe Einschnitte geben. In der vergangenen Woche hatten die Verantwortlichen erste Saisonabschlussgespräche mit allen Spielern geführt, die dann in dieser Woche eine Fortsetzung finden.

Presse Augsburg versucht eine Prognose zum Kader

Torhüter

Dennis Endras war mit viel Vorschusslorbeeren aus Mannheim ins Curt-Frenzel-Stadion zurückgekehrt und hatte dort einen guten Saisonstart. Verletzungsbedingt fiel er einige Spiele aus und konnte danach zu keinem Zeitpunkt an sein altes Niveau herankommen. Nervös und unsicher wirkte der Keeper, eine Fangquoute von 89,89% war sicher nicht dies, was von ihm erwartet wurde. Sein eigentlicher Stellvertreter Markus Keller verdrängte ihn mit konstanten Leistungen aus dem Tor, 90,96% sind aber ebenfalls kein Topwert. Da in der DEL2 ein U26-Torhüter gelistet werden muss, kann es mit maximal einem der beiden weitergehen. Gut möglich, dass man für dieses Schlüsselposition sogar einen kompletten Neuanfang wagen wird.

Verteidigung

Damit Torhüter gut aussehen können, muss auch die Defensivarbeit des Teams passen. Gerade in der Verteidigung krankte es aber in der abgelaufenen Spielzeit zu oft. 193 Gegentore sind ein Zeugnis davon, nur Schlusslicht Bietigheim kassierte mehr Treffer. Von Hauptgesellschaft Lothar Sigl war zu hören, dass er zu loyal zu verdienten Spielern war. Von Brady Lamb, der nur ein Schatten seiner früheren Tage war (+/- -23), trennt man sich. Nach neun Jahren beim AEV endet der gemeinsame Weg (siehe eigener Beitrag).

Auch bei John Rogl stehen die Zeichen auf Abschied, schon jetzt spielte er nur noch eine Nebenrolle. Er wird mit seinem Heimatclub Landshut in Verbindung gebracht. Auch Jugendnationalspieler Niklas Länger wird seinen Stammverein wohl verlassen, dem Vernehmen nach zieht es in nach Nürnberg. Warsofsky und Gregorc sollten ebenfalls einen Platz bei einem Erstligisten ergattern können, könnten aber auch Kandidaten für eine Weiterbeschäftigung sein. Ob Sacher und Bergman den Weg ins Unterhaus mitgehen (dürfen), scheint noch unklar.

Auch bei Haase könnte ein Abschied anstehen, Gerüchten aus Franken zufolge könnte er mit Länger zu den Icetigers wechseln. Ihn würden die Augsburger aber wohl auch gerne als Leader im eigenen Kader sehen.

Angriff

Der Angriff war oftmals nur ein laues Lüftchen, zu zahnlos präsentierten sich die Panther vor dem gegnerischen Tor (mit 138 Toren ebenfalls zweitschwächster Wert). Auch in diesem Bereich ist ein klarer Schnitt zu erwarten. Der enttäuschende Payerl wird wohl in Straubing versuchen an alte Zeiten anzuknüpfen, entsprechende Gerüchte werden in gut informierten Kreisen der Niederbayern nicht dementiert. Puempel soll ebenfalls mit den Tigers im Gespräch sein, hat aber wohl noch weitere Optionen.

Jungnationalspieler Soramies wird voraussichtlich künftig für die Eisbären Berlin auf das Eis gehen. Stieler wird möglicherweise auch ein Eisbär werden, allerdings ein Regensburger (DEL2). Dass nach Lamb zwei weitere langjährige AEVler aus der vorderen Reihe Schwaben verlassen werden, pfeifen die Spatzen seit Wochen vom Perlachturm.

Die Abschiedsszenen von Trevelyan nach dem letzten Heimspiel sprachen Bände. Wie der „treue TJ“ (12 Spielzeiten) verließ auch der langjährige Sturmführer LeBlanc nach einer für ihn persönlich ordentlichen Saison (32 Scorerpunkte) mit Tränen in den Augen das Eis des Curt-Frenzel-Stadions. Er soll dem Vernehmen nach seine Karriere beenden.

Wännström und Kuffner würde man wohl gerne halten, wird man aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso wenig wieder im rot-grün-weißen Jersey sehen, wie Berlin-Leihgabe Barinka und den enttäuschenden Johnson.

Wer könnte kommen?

Mit dem gebürtigen Augsburger Benjamin Zientek sollen sich die Panther nahezu einig sein, er ist aber wohl auch noch in Gesprächen mit seinem bisherigen Team. Der Angreifer würde mit reichlich DEL- (83 Spiele) und DEL2-Erfahrung (359 Spiele) aus Bietigheim in den Schleifgraben zurückkommen.

Mit Florian Elias könnte ein weiterer gebürtiger Fuggerstädter nach Augsburg zurückkehren. In der letzten Saison war er von Mannheim an die Schwenninger Wild Wings (8 Tore/2 Vorlagen) ausgeliehen. Der 20-Jährige kommt bereits auf 131 Einsätze in der DEL und könnte im Curt-Frenzel-Stadion mehr Eiszeit erhalten. Dies gilt auch für seinen jüngeren Bruder Moritz, der in der vergangenen Spielzeit überwiegend für das Mannheimer Farmteam Heilbronner Falken in der DEL2 auf dem Eis stand (9 Punkte in 38 Einsätzen). Wie Florian Eilas könnte Boaz Bassen aus Schwenningen kommen. Der 23-jährige Angreifer ist Sohn von Mark Bassen (274 DEL-Spiele u.a auch für den AEV) würde ebenfalls Erfahrungen aus der DEL und der DEL2 mitbringen.

Das Grundgerüst der kommenden Mannschaft sollen aber durchaus Spieler aus dem bisherigen Team bilden, dazu kommen eben zahlreiche Neuzugänge. Eine Vielzahl an Spielern dürfte daran interessiert sein, den im DEL2-Vergleich finanziell prächtig ausgestatteten Augsburgern wieder ins Oberhaus zu verhelfen. Christof Kreutzer soll als sportlicher Verantwortlicher alte und neue Panther zu einer Einheit formieren, die möglichst in beiden Eishockeyligen eine gute Rolle spielen könnte. Wie die Ligazugehörigkeit ist auch beim Kader noch vieles ungewiss.

Panther bieten Möglichkeit, sich zu verabschieden

Zuvor steht aber erst einmal der Abschied von der bisherigen Mannschaft an. Am Samstag, 18. März 2023 laden die Augsburger Panther daher nochmals alle interessierten Fans ins Curt-Frenzel-Stadion ein. Der Einlass ins Curt-Frenzel-Stadion erfolgt ab 18:00 Uhr ausschließlich über den Eingang Süd am Gesundbrunnen. Im 1878 SHOP können sich alle Fans einen Rabatt von 20 % (nicht kombinierbar mit anderen Aktionen) auf jeden Einkauf sichern. Der Fanshop hat an diesem Tag letztmalig vor der Sommerpause geöffnet.

Im Pantherclub, der an diesem Abend für alle Fans geöffnet ist, führt MagentaSport-Kommentator Alex Kunz ab 18:30 Uhr Interviews mit Spielern und Verantwortlichen der Augsburger Panther. Diese sind über die Soundanlage und die Monitore des IP-TV von allen Steh- und Sitzplätzen des VIP-Bereichs aus zu verfolgen. Selbstverständlich nehmen sich die Spieler im Rahmen des gemeinsamen Saisonabschlusses auch Zeit für Autogramm- und Fotowünsche.

Die Teambetreuer haben in Stand 2 des Panthercaterings (auf der Ebene über dem Fanshop) zudem wieder einen Ausrüstungsverkauf mit Helmen, Hosen, Handschuhen, Schlägern, Trainingstrikots und vielen anderen personalisierten Gegenständen aus der Mannschaftskabine vorbereitet.