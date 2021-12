Augsburger Panther zittern sich zum Heimsieg über Straubing

Für die Augsburger Panther ging es im letzten Spiel des Jahres gegen den Tabellennachbarn aus Straubing um wichtige Punkte. Nach einem Doppelschlag zu Beginn des Mitteldrittels schien der AEV auf der richtigen Spur, musste schließlich aber bis zum Ende um die drei Zähler zittern.

Am Dienstagabend ging es für die Augsburger Panther ein letztes Mal in 2021 um Punkte. Die Straubing Tigers waren in den Schleifgraben gereist, ein Derby unter traurigen Voraussetzungen. Wo es sonst schon lange vor dem ersten Bully brodelt, herrschte Stille. Die Coronabedingungen hatten auch dieses Duell zu einem Geisterspiel werden lassen. Schade, denn die Zuschauer hätten am Auftaktdrittel sicher ihre Freude gehabt.

Beide Mannschaften agierten ohne großes Taktieren, schon früh hätte die Scheibe auf beiden Seiten einschlagen können. Für die ersten Treffer benötigten beide Teams aber etwas Platz auf dem Eis. Augsburgs Campbell machte den Anfang. In einer unübersichtlichen Situation vor dem Gästetor war es sein Schieber der von Karhunens Schienen zum 1:0 über die Linie schlitterte (8.). Lange hatte diese Führung allerdings nicht Bestand, AEV-Angreifer Saponari hatte gerade auf der Strafbank Platz genommen, da lag der Puck bereits auch im Augsburger Tor. Roy hatte einen Schuss von Akeson prallen lassen, St. Denis konnte ins leere Tor zum Ausgleich einschieben (14.). Die anfängliche Nervosität hatte sich in der Folge aber gelegt, es wurde ein interessantes Eishockeyspiel.

Augsburger Doppelpack ebnet den Weg

In diesem Stil sollte es vorerst weitergehen, mehr Platz auf dem Eis war gleichbedeutend mit Toren. Als nach einer Rangelei mit der ersten Pausensirene jeder Mannschaft ein Mann weniger zur Verfügung stand, nützten die Panther diesen Raum für einen Doppelschlag aus. Puempel und nur 66 Sekunden später Saponari hatten jeweils den Zauberstab ausgepackt und Karhunen mit platzierten Schüssen keine Abwehrchance gelassen. Für Beruhigung sorgten diese Treffer allerdings nicht. Beide Mannschaften benötigten die Punkte dringend, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern, dies merkte man der Partie an. Zahlreiche Nicklichkeiten bis zum versuchten gegenseitigen Stockstich von St.Denis (Straubing) und Campbell (Augsburg) sorgten für ein intensives Mitteldrittel.

Zittern bis zum Ende

Die Augsburger Führung ging nach 40 Minuten durchaus in Ordnung, noch lag aber zwischen dem AEV und den drei so wichtigen Punkten ein arbeitsreicher Schlussabschnitt. Die Gäste aus Niederbayern versuchte die Zeit zu nutzen, doch Roy und die seine Vorderleute verteidigten geschickt. Gut fünf Minuten war aber auch der gute Panther-Keeper geschlagen. Scheid konnte für Straubing verkürzen, die Schlussphase wurde zur Zitterpartie. Nötig wäre dies nicht gewesen, hätte Payerl gut zweieinhalb Minuten zuvor statt an in das Tor Straubinger Tor getroffen. Die Tigers zeigten nun die Zähne und bissen sich förmlich im Augsburger Drittel fest, doch Roy hielt die drei Zähler fest. Nehring sorgte dreizehn Sekunden vor dem Ende für die Erlösung.

Das neue Jahr wird beginnen, wie das alte endete. Am Sonntag kommt Ingolstadt zum nächsten Bayern-Derby ins Curt-Frenzel-Stadion.