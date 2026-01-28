type here...
Augsburger Polizei stoppt 27-jährigen Autofahrer unter Kokaineinfluss in Oberhausen
Augsburger Polizei stoppt 27-jährigen Autofahrer unter Kokaineinfluss in Oberhausen

Von Alfred Ingerl

Augsburg–Ein Vorfall in Oberhausen hat am Dienstag (27.01.2026) für Aufsehen gesorgt. Ein 27-jähriger Autofahrer wurde in der Zollernstraße gegen 14.30 Uhr von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert.

Drogentest auf Kokain positiv

Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte den Verdacht, indem er positiv auf Kokain reagierte.

Führerscheineingriff durch die Polizei

Die Polizei untersagte dem 27-Jährigen die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme, um die Beeinträchtigung durch Drogen weiter zu untersuchen. Der Mann, der die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegenüber.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

