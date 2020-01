Augsburger Privatschule will Betriebsräten kündigen

Der Streit zwischen der Hermann-Schmid-Akademie Augsburg (Träger privater Schulen) und mehreren Mitgliedern ihres Betriebsrates landet nun vor dem Arbeitsgericht: der Schulträger will drei Lehrkräften außerordentlich kündigen, obwohl sie auch Mitglied im Betriebsrat sind.

Hintergrund ist insbesondere, dass sich die Beschäftigten wegen Zweifeln am korrekten Umgang mit den staatlichen Zuschüssen an die Schulaufsicht und an die Staatsanwaltschaft gewandt hatten. Zwei Betriebsratsmitglieder hatten auch am 13.11.2019 in der Sendung Kontrovers des Bayerischen Fernsehens über die Gehaltssituation an Privatschulen und die Praxis des Kultusministeriums dazu gesprochen.

mehr zum Thema: Verdacht des Subventionsbetrugs | Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Verantwortliche der Hermann-Schmid-Akademie

Die Verhandlung beim Arbeitsgericht findet startet am Montag, 27.1.2020.