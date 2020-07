Augsburger Puppenkiste steht Pate für Straßen- und Wegenamen

In Lechhausen entsteht westlich der Wernhüterstraße zwischen der Siedlung Lorenzerwiesen und der St.-Anton- Siedlung in den nächsten Jahren ein neues, familienfreundliches Wohngebiet. Die neuen Straßen und Wege in diesem Bereich werden nach Figuren und Orten aus den Geschichten der berühmten Augsburger Puppenkiste benannt. So hat es der Stadtrat jetzt beschlossen.

Bei allen Generationen mehr als beliebt

Die drei Erschließungsstraßen erhalten die Namen „Jim-Knopf- Straße“, „Lummerlandstraße“ und „Urmelstraße“. Die sieben Wohnwege heißen „Apfelsternweg“, „Emmaweg“, „Löweweg“, „Lukasweg“, „Mikeschweg“, „Muminweg“ und „Nepomukweg“. Wie Wilfried Matzke, Leiter des zuständigen Geodatenamtes ausführt, passe das Thema „Augsburger Puppenkiste“ hervorragend zu dem geplanten, familienfreundlichen Wohngebiet. „Viele Erwachsene sind mit den Geschichten von Jim Knopf und Co. groß geworden und auch bei deren Kindern und Enkelkindern sind die Figuren noch immer sehr beliebt. Seit Jahrzehnten spielt die Augsburger Puppenkiste bundesweit eine große Rolle als Sympathieträger für die Stadt Augsburg.“

Puppenkiste als Namengeberin

Während der „Rose-Oehmichen-Weg“ im Reese-Park und der „Walter-Oehmichen-Weg“ im Ulrichsviertel bereits die Gründer des beliebten Marionettentheaters ehren, ist die Augsburger Puppenkiste im künftigen Wohngebiet in Lechhausen für weitere zehn Straßen und Wege Namensgeberin. Auch Puppenkistenchef Klaus Marschall freut sich: „Wir fühlen uns sehr geehrt.“

Auszeichnungen der Augsburger Puppenkiste

Die Augsburger Puppenkiste feierte im Jahr 1948 Bühnen- Premiere. 1953 wurde die erste Verfilmung im Fernsehen gezeigt. 2004 wurde die Augsburger Puppenkiste mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet, einem der bedeutendsten Film- und Fernsehpreise Deutschlands. Das von Hermann Amann komponierte Lummerland-Lied „Eine Insel mit zwei Bergen“ dient dem Bundesliga-Fußballverein FC Augsburg als Torhymne.