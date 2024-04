Augsburger Radprofi Georg Zimmermann verlängert bei Intermarché-Wanty

Der 26-jährige Augsburger Radprofi Georg Zimmermann hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und wird mindestens bis Ende 2026 im Intermarché-Wanty-Team von Jean-François Bourlart bleiben.

Seit 2021 ist Georg Zimmermann bei Intermarché-Wanty. Schon in seinem ersten Jahr errang er bei der Tour de l’Ain seinen ersten Profisieg und 2023 feierte er seinen ersten Erfolg auf World-Tour-Niveau im Critérium du Dauphiné 2023.

Der aktuelle Augsburger Sportler des Jahres wird an diesem Mittwoch, 1. Mai, wird zum vierten Mal in Folge beim Klassiker Eschborn-Frankfurt (1.WT) am Start sein.