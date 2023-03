Augsburger Sportakrobatinnen zeigen starke Leistung auf internationaler Bühne

Das Damentrio Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer vom SAV Augsburg reiste zusammen mit ihrer Trainerin Sandra Maresch nach Porto, um erstmalig an einem internationalen Wettkampf, dem Maia international Acro Cup, teilnehmen zu dürfen. Begleitet wurden die vier Augsburgerinnen von ihrem treuen und lautstarken Fanclub.

Dieser sehr professionell organisierte Wettkampf war wirklich mehr als beeindruckend. Es liefen sogar zwei parallele Wettbewerbe. Der 11. FIG World Cup und der 17. Maia Acro Cup mit insgesamt 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Unser Team startete am 9.3.2023 mit der Balanceübung in den Wettkampf. Um 20:15 Uhr Ortszeit betraten die drei Sportlerinnen, bestens eingestellt von ihrer Trainerin Sandra Maresch, die Matte. Obwohl ihre Performance, zur Erhöhung der Schwierigkeit, mit einem völlig neuen Element ergänzt wurde und auch die bereits bekannte Brückenpyramide um einen schwierigeren Handstand erweitert wurde, konnten die drei Mädels mit ihrer Routine glänzen. Leider führte ein unnötiger Zeitfehler am Ende der Übung zu einem Abzug von 0,3 Punkten. Mit 25,15 Punkten erreichten sie in einem großen und starken Teilnehmerfeld Platz 14 in Balance.

Was dann folgte war weniger erfreulich. In der darauffolgenden Nacht schlugen die Auswirkungen einer Magen-Darmgrippe erbärmlich zu. Obwohl Gloria und Sabrina von ihrer Trainerin intensiv betreut wurden, war an einen Start am Folgetag erstmal nicht mehr zu denken. Aber so schnell lassen sich Leistungssportler nicht unterkriegen. Liebevoll aufgepäppelt von Sandra Maresch betraten die beiden 18-jährigen Mädchen körperlich geschwächt, aber geistig optimal eingestellt und hochmotiviert gemeinsam mit ihrer Partnerin Milla, am Abend des 10.3.23, die Matte. Es fehlte an der ein oder anderen Stelle die Kraft und Spritzigkeit, aber diese Willensleistung war einfach grandios. Umso mehr, wenn man auch bedenkt, welches Vertrauen Milla in ihre Partnerinnen haben muss, dass sie trotz dieser Vorgeschichte und zusätzlich mit einer völlig neuen Übung und zwei neuen Saltos mit hoher Schwierigkeit antrat. Einzig ärgerlich war die Nichtbewertung eines Elementes, das klar ersichtlich als Doppelvorwärtssalto geturnt wurde, durch den Start aus der Rückwärtsposition mit anschließender halber Schraube aber neuerdings als Rückwärtssalto in den Übungsbogen eingezeichnet werden muss. Somit erhielten die drei Sportlerinnen eine Wertung von 24,65 Punkten und landeten damit auf dem 21. Platz.

Diese neu gewonnenen Erkenntnisse helfen aber nun bei weiteren nationalen, wie auch internationalen Wettkämpfen. Sowohl Trainerin Sandra Maresch als auch der mitgereiste Fanclub platzten fast vor Stolz nach der geturnten Tempoübung und man sah auch die ein oder andere Freudenträne oder vielleicht auch Tränen der Erleichterung nach dieser vollbrachten Höchstleistung von Gloria, Sabrina und Milla.