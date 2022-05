Augsburger Stadtmarkt erhält neuen Markenauftritt und neues Logo

Der Augsburger Stadtmarkt stellt ein Alleinstellungsmerkmal der Innenstadt dar und ist ein wichtiger Frequenzbringer. Jetzt hat der Augsburger Stadtmarkt einen neuen Markenauftritt und ein neues Logo erhalten. Beides steht für einen starken und einheitlichen Außenauftritt.

Im Vordergrund stehen vor allem die Stärken des Stadtmarkts als ein Ort, der auf einzigartige Art und Weise das Einkaufen von regionalen und internationalen Produkten mit dem unmittelbaren Genusserlebnis vor Ort vereint. Es ist ein Ort der Vielfalt und des kommunikativen Austausches sowie des Zusammentreffens der Stadtbevölkerung mit den Besucherinnen und Besuchern aus dem Umland sowie mit Gästen von weiter her.

Überarbeitung des historischen „Stadtmarktgockels“

Für viele Augsburgerinnen und Augsburger ist der Besuch des Stadtmarktes traditionell und ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens in der Stadt. Um diese Verbundenheit auch im kulturellen Gedächtnis der Stadt langfristig zu stärken, wurden jetzt der originale Stadtmarktgockel und der historische Schriftzug über den Eingängen im neuen Loge wiederbelebt. Die gestalterische Konzeption stammt vom Team Grafik der Hauptabteilung

Kommunikation der Stadt Augsburg.

Neue Internetpräsenz für den Augsburger Stadtmarkt

Um eine schnelle und zielgerichtete Abwicklung und Umsetzung zu gewährleisten, hat der Förderverein des Stadtmarkts Augsburg Marketing als Vermarkungspartner beauftragt. Das Stadtmarketing der Stadt Augsburg koordiniert in Zusammenarbeit mit Förderverein und Stadt die Kampagnenarbeit. „In einem ersten Schritt möchten wir zunächst einmal erreichen, dass die Marke einheitlich und dauerhaft sichtbar ist“, so Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing. Unter augsburger-stadtmarkt.de sind alle Informationen

über Händler und Gastronomen, die Historie des Stadtmarkts sowie Aktuelles und ein Stadtmarktguide zu finden.

Wirtschaftsreferent: „Auftritt mit allen gemeinsam erarbeitet“

Basis des neuen Markenauftritts war ein Markenentwicklungsprozess, der vergangenes Jahr durchgeführt wurde und dessen Ergebnisse in der jüngsten Versammlung der Beschickerinnen und Beschicker des Stadtmarktes auf breite Zustimmung stießen. Auch der Vorstand des Fördervereins zeigte sich vom Ergebnis angetan. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, in dessen Zuständigkeit der Augsburger Stadtmarkt gehört, sagt dazu: „Ein neuer Auftritt kann nicht von oben durchgesetzt werden, sondern muss gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren erarbeitet werden. Dies haben wir in einer Projektgruppe mit Händlern, Gastronomen, Stadtmarketing und städtischen Vertretern in Workshops im zurückliegenden Jahr gemacht. Denn nur wenn alle Beschickerinnen und Beschicker hinter der Maßnahme stehen, kann die volle Wirkung erzielt werden.“

Wichtige Forderungen der Händlerinnen und Händler umgesetzt

Neben einem ersten Kampagnenaufschlag im Mai wird das neue Erscheinungsbild des Stadtmarkts nach und nach auf dem Gelände und an den Eingangsbereichen Einzug halten. Aufgrund der Zusammenarbeit von Stadt, Förderverein und Stadtmarketing werden wesentliche Forderungen der Stadtmarkthändlerinnen und –händler, wie etwa ein einheitliches Erscheinungsbild mit einem zeitgemäßen Logo sowie der Einbezug des Stadtmarkts als

Veranstaltungsort in die Vermarktung von Augsburg Marketing, Stück für Stück umgesetzt.