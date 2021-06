Augsburger Stadtrat Hummel legt Berufung gegen Verurteilung ein

Diese Woche verurteilte das Amtsgericht Peter Hummel zu einer spürbaren Geldstrafe. Das Augsburger Stadtratsmitglied legt dagegen Berufung ein.

Peter Hummel wurde in dieser Woche vom Augsburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von über 13.000 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Stadtrat den WSA-Politiker Peter Grab mit einem unter falschem Namen verfassten Brief wahrheitswidrig des sexuellen Missbrauchs einer Frau bezichtigt hatte. Zudem soll er auf Facebook eine ehemalige Freie Wähler-Kollegin beleidigt haben.

Hummel bestreitet die Vorwürfe vehement und akzeptiert die Verurteilung nicht. Sein Anwalt hat Berufung eingereicht, der Fall wandert nun vor das Landgericht.