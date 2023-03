Augsburger Stadtsommer bringt musikalische Abwechslung auf die Freilichtbühne

Das Programm für die Freilichtbühnenkonzerte im Rahmen des Augsburger Stadtsommers steht: Musikfans können sich vom 5. bis zum 12. August auf absolute Konzerthighlights freuen.

Neben der deutschen Indie-Rock-Band Sportfreunde Stiller bereichern H-Blockx, die Kultrocker der 90er, den Augsburger Stadtsommer. Eine alte Bekannte ist die Spider Murphy Gang, die bereits 2021 auf der Freilichtbühne auftrat. Die kurdische Sängerin Aynur vervollständigt im Rahmen des WATER & SOUND Festivals das einzigartige Programm, das mit seiner Breite und Auswahl an hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern einmalig für die Freilichtbühne ist. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Jürgen K. Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport zeigt sich anlässlich der Programmvielfalt auf der Freilichtbühne begeistert: „Die Freilichtbühnenkonzerte geben uns die Chance, die kulturelle Diversität der Stadt an einem besonderen Ort sichtbar werden zu lassen.“ Er freue sich, dass es in den letzten Jahren gelungen sei, eine der schönsten Freilichtbühnen Süddeutschlands mit verschiedenen Kooperationen so erfolgreich zu bespielen. „Die Freilichtbühne ist ein sehr gutes Beispiel, wie die Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteurinnen und Akteure im Kulturbereich in Augsburg erfolgreich funktionieren kann. Ich danke insbesondere der Jury, die das Programm so erfolgreich und bunt zusammengestellt hat und so dem Erfolg der Musikstadt Augsburg eine Bühne gibt“, so Enninger weiter.

Die Freilichtbühnenkonzerte, die bereits zum vierten Mal in Anschluss an das Sommerprogramm des Staatstheaters stattfinden, sind Teil des Augsburger Stadtsommers. Dieser wurde 2020 von Augsburg Marketing und der Stadt Augsburg initiiert und mit einem umfassenden Maßnahmenpaket vom Stadtrat beschlossen.

Ekkehard Schmölz, der Leiter von Augsburg Marketing, sagt hierzu: „Gemeinsam haben wir es geschafft, ein vielfältiges und auf unterschiedlichste Zielgruppen ausgerichtetes Kulturprogramm für die Freilichtbühne zu entwickeln. Ich bedanke mich bei allen Akteuren, die den Augsburger Stadtsommer auf der Freilichtbühne möglich machen und damit allen Musikbegeisterten diese besondere musikalische Untermalung des Sommers schenken.“

Spider Murphy Gang

Das erste Konzert findet am 5. August statt. Trotz oder vielleicht auch dank ihrer 40 Jahre Bühnenerfahrung ist Spider Murphy Gang als einer der besten deutschsprachigen Live-Acts bei Jung und Alt beliebt. Nach ihrem Auftritt im Sommer 2021 verwandeln sie die Freilichtbühne in diesem Jahr mit ihrem Unplugged-Konzert in ein Wohnzimmer. Es wird aus dem Nähkästchen geplaudert, Anekdoten und besondere Erlebnisse tauchen auf und zu den großen Hits der Spider Murphy Gang gesellen sich Klassiker des Rock’n‘Roll. Das Konzert wird präsentiert von Hello Concerts.

Aynur



Im Rahmen des WATER & SOUND Festivals spielt am 6. August Aynur auf der Freilichtbühne. Aynur zählt zu den aktuell prominentesten und wichtigsten kurdischen Sängerinnen, die auf eine einzigartige Art und Weise kurdische und alevitische Musik mit zeitgenössischem Jazz, Folk und Pop vereint. Zusammen mit dem WATER & SOUND Ensemble und Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker bietet Aynur eine exklusive Begegnung vielfältiger musikalischer Welten mit dem kulturellen Erbe ihrer Heimat. Als Festival für globale Musik feierte die Weiterentwicklung des Festivals der Kulturen WATER & SOUND 2022 erfolgreich Premiere.

H-Blockx

Am 10. August bringen H-Blockx die Freilichtbühne mit Hits wie „Risin‘ High“ und „Little Girl“ zum Beben. Die deutschen Crossover-Vorreiter und German Local Hero-MTV Award Gewinner haben deutsche Musikgeschichte geschrieben und das popkulturelle Gedächtnis einer ganzen Generation geprägt. Dass dazu nicht nur heute Fans der 90er dazu tanzen, sondern sie bis heute Massen bewegen, beweisen sie auf der Freilichtbühne in einer fulminanten Liveshow. Neben den bekannten und beliebten Hits haben die fünf Westfalen aus Münster, die seit 1992 auf deutschen und internationalen Bühnen stehen, auch neue Songs im Gepäck. Der ‚Ring of Fire‘ auf der Freilichtbühne wird präsentiert von Augsburg Marketing.

Sportfreunde Stiller

Wenn man so will, ist auch die Freilichtbühne das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise für die Sportfreunde Stiller. Ob 2006 oder 2023 – mit ihrer Musik versprechen sie bis heute ihrem Publikum vor allem eines: Es ist die beste Begleitung, wenn man mit Freunden eine gute Zeit haben will. Das beweisen die Indie-Poprocker auf der Freilichtbühne am 12. August mit ihren zeitlosen, generationenübergreifenden Klassikern und neuen Songs, die gleichermaßen für ihre Bühnenleidenschaft und poppige Leichtigkeit stehen und doch auch zeigen, dass die Sportfreunde Stiller auch irgendwie mit ihren Fans erwachsen geworden sind. Hinter dem Auftritt der Sportfreunde Stiller steht als Co-Veranstaltende die Beim Weißen Lamm GmbH.

Tickets und Terminüberblick

Tickets gibt es online über augsburger-stadtsommer.de/freilichtbuehne und in der Bürger- und Tourist-Info am Rathausplatz.

Die Termine im Überblick: 05.08.2023 Spider Murphy Gang 06.08.2023 Aynur

10.08.2023 H-Blockx 12.08.2023 Sportfreunde Stiller