Augsburger Stadtsommer | Kulturprogramm im Brunnenhof des Zeughauses startet

Ab 2. Juni wird der Brunnenhof im Zeughaus Schauplatz eines mehrwöchigen Open-Air-Kulturprogramms. Bis 26. August steht die städtische Bühne im Zeichen von Konzerten, Literatur, Theater und Popkultur.

„Der Brunnenhof im Herzen Augsburgs hat sich über die zurückliegenden drei Jahre zu einem festen Ankerpunkt für die Freie Szene entwickelt. Mit der niederschwellig bespielbaren Bühne wurde ein kultureller Anziehungspunkt geschaffen, an dem sich unsere vielfältige Kulturlandschaft in voller Blüte entfalten kann“, so Jürgen K. Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport.

Programmhighlights im Juni

Das Programm im Brunnenhof startet am 2. Juni mit einem CD-Release-Konzert von Tears of Joy. Mit „Queen-Punk“ umschreibt die junge Band aus Augsburg die Stilistik ihrer Eigenkompositionen und beruft sich damit auf den Bombast-Sound der legendären Rockformation um Freddie Mercury. Auf dem erstmals live zu hörenden Album „Coco & Parrison“ führt das Quintett diesen mit rauem Punkeinflüsse zusammen. Eintritt auf Spendenbasis.

Am 9. Juni bereitet der Jazzclub Augsburg Jo Aldingers Downbeatclub die Bühne. Das Trio um den Namensgeber an Hammondorgel/Piano reist mit energiegeladenem, funkig-groovigem Psychedelic-Jazz-Rock aus Dresden an.

Die Swing Night am 15. Juni steht im Zeichen des Jubiläums „40 Jahre Musikwerkstatt“. Frei nach dem Motto: „Swing tanzen erwünscht!“ serviert die Augsburger Kapelle SWING TANZEN VERBOTEN Hits, die im Deutschland der 1930er und 1940er nicht ungestraft gehört werden durften. Im Anschluss huldigt das Swingin‘ Guitars Orchestra um Gitarrist Buddy Brudzinski mit Gypsy-Swing, französischen Musette-Klängen, Tango und Latin dem beschwingten Lebensgefühl der 30er-Jahre.

Am 17. Juni wird der Brunnenhof zur Heimat für das Local Natives Open Air 2023. An einem Konzertabend mit lokalen Musikerinnen und Musikern präsentiert das Festival ein abwechslungsreiches Programm zwischen Indie-Rock und Electro-Pop. Mit dabei: Brew Berrymore (Future-Indie-Electro), Harmonic Garden (Indie-Rock) und Lucia (Indie-Pop).

Am 22. Juni betten die vier Musiker der 2019 gegründeten Formation Quadro Sacco Gesangs- und Gitarrenmelodien in sanften Blues, gefühlvollen Latin, heißen Funk, Reggae oder druckvollen Rock. Auf der Setlist stehen eigene Songs und Coverversionen.

Im Elias-Holl-Jubiläumsjahr will die Lange Kunstnacht #hochhinaus und hält am 24. Juni auch mit drei Programmpunkten im Brunnenhof Einzug. Das Quartett Todo Mundo lädt zu einer weltmusikalischen Reise, Vatapá erwecken die „Saudade“, das Lebensgefühl Brasiliens, musikalisch zum Leben und bei Concerto Latino treffen sphärische Gubal-Klänge aus Südafrika, Flamenco, Cuban Dance und lateinamerikanische Rhythmen auf Brahms „ungarischen Tanz“.

Zum Abschluss des Auftaktmonats kehrt am 30. Juni der Literarische Sommersalon auf die Brunnenhofbühne zurück. An dem moderierten Abend diskutieren drei geladene Podiumsgäste über aktuelle Neuerscheinungen und stellen ihre persönlichen Lesetipps für den Reisekoffer vor.

Tickets und Gesamtprogramm: brunnenhof.reservix.de.

Das Kulturprogramm im Brunnenhof ist Teil des Augsburger Stadtsommers. Alle Informationen und Termine zum Stadtsommer 2023 auf augsburger-stadtsommer.de.