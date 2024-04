Am Montag war es in Südtirol zu einem dramatischen Wanderunfall gekommen. Ein Mann aus Augsburg stürzte von einem Wanderweg in den Tod.

Wie stol.it berichtet, war es am Montagnachmittag auf dem sogenannten Vellauer Felsenweg zu einem dramatischen Unfall gekommen. Ein 82-jähriger Augsburger war er vom aufgrund seiner Enge anspruchsvollen Weg abgekommen und in die Tiefe gestützt. Er war wohl sofort tot. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht bekannt.