Augsburger Trauzeugen-Shop Hen & Stag blickt auf 10 Jahre E-Commerce-Geschichte

Aus dem Mangel wächst eine Geschäftsidee: So geschehen bei Claudia Sassone und Ramon Parma, die 2011 originelle Kostüme und Accessoires für Junggesellenabschiede vermissten. Das Augsburger E-Commerce-Unternehmen, das sie daraufhin gründeten, besteht nun schon seit 10 Jahren. Die aktuelle Situation meistern die Augsburger, indem sie sich auf ihre Gründungsidee besinnen.

E-Commerce-Start-up aus Augsburg: kreative Produkte für Trauzeugen

Die Geschäftsidee entstand bereits, bevor der große JGA-Hype in Deutschland ankam: Sassone fasst ihre damalige Motivation als Hilfe zur Selbsthilfe zusammen: „Die Idee für unseren Shop kam auf ganz klassische Weise auf: Wir standen damals selbst vor der Herausforderung, als Trauzeugen einen Junggesellenabschied zu organisieren – und damit vor dem Problem, kaum originelle Outfits und Accessoires zu finden. Kreative Ideen mussten also her. Und aus diesen Ideen entstand dann spontan unser erstes kleines Sortiment, das wir anderen Trauzeugen zur Verfügung stellen konnten.“ Im Jahr 2011 wuchs der Markt für Partyzubehör, 2017 stellte eine JGA-Studie von Splendid Research fest, dass für 41 Prozent der Befragten eine Verkleidung für Braut oder Bräutigam zum Junggesellenabschied dazu gehört.

Vom privaten Junggesellenabschied zum eigenen Unternehmen

Sassone und ihr Geschäftspartner sahen die fehlende Produktauswahl als Chance und gründeten den Hen & Stag Shop, der vorerst ein kleines Sortiment für Frauen führte. „2011 sind wir mit einem kleinen JGA-Sortiment für Mädels gestartet. Dabei haben wir von Beginn an auf die Entwicklung eigener Produkte und Ideen gesetzt, da das Angebot an Zubehör damals noch sehr überschaubar war“, erinnert sich Sassone. Heute verrät nur noch die URL hen-party-shop.de das einstmalig rein weibliche Produktsortiment: Die „Hen Party“ (dt. „Hennenparty“) feiern Bräute im Vereinigten Königreich, in Irland und in Australien mit ihren Freundinnen. „Aus dem reinen Damen-JGA-Shop wurde dann schnell ein Shop für Damen und Herren – und schließlich ein Sortiment mit über 1.000 Utensilien und Gimmicks für Trauzeuginnen und Trauzeugen. Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden sozusagen umfassend bei ihrer Mission als Trauzeugen: vom Junggesellenabschied über den Polterabend bis zur Hochzeit.“

Hen & Stag setzt auch in Zukunft auf eigene & originelle Ideen

Der Trend zur ausgelassenen Junggesellensause schlug sich 2018 in durchschnittlichen Kosten von 1.485 Euro pro Partyausflug nieder: Eine Fahrt im Oldtimer-Bus, Party-Hopping in Augsburg oder ein Kurztrip nach Mallorca sind als Programmpunkte für den Junggesellenabschied keine Seltenheit mehr. Ebenso stieg das Budget für Accessoires, Deko und auch die Hochzeit an sich.

Die Corona-Pandemie beendete im Verlauf von 2020 das Wachstum in der Veranstaltungsbranche, zu der auch Unternehmen wie der Hen & Stag Shop gehören: kein Junggesellenabschied, wenig Bedarf an JGA-Kostümen. Sassone und Parma besinnen sich angesichts der Kontaktbeschränkungen und des Partyverbots auf die Anfangsjahre Ihres Unternehmens: „Die hinsichtlich des Verkaufs ruhigere Zeit haben wir für die Entwicklung neuer Produkte und Ideen genutzt. Nun blicken wir erst einmal positiv ins Jahr 2021 und freuen uns darauf, unsere Trauzeuginnen und Trauzeugen mit neuen tollen Ideen zu versorgen.“ (pm)