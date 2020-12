Wie am Dienstagabend bekannt wurde, ist der bekannte Augsburger Unternehmer Helmut Bauer gestorben.

Der Inhaber und Geschäftsführer des in Augsburg, München und Landsberg tätigen Hausmeisterservices beschäftigte 42 Mitarbeiter. Zudem war er als Musikmanager aktiv (u.a. DSDS-Teilnehmer Michael Rauscher) tätig.

Auch in der Lokalpolitik war er kein unbekanntes Gesicht. In der vergangenen Kommunlwahl kandidierte Bauer für „Wir sind Augsburg“ auf Platz 3. Zudem agierte er als Schatzmeister des WSA e.V. und war eine der treibenden Kräfte hinter der Bürgervereinigung. Durch seine offene und freundliche Art hatte er sich auch in anderen Parteien und Vereinigungen Freunde gemacht. „Der lebenslustige, loyale, bodenständige und großzügige Helmut wird uns unendlich fehlen.„, so die WSA via Facebook.

Helmut Bauer wurde 62 Jahre alt. Über die Todesursache ist zur Stunde noch nichts öffentlich bekannt.