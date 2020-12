Augsburger WWK Arena leuchtet einen Abend in Lila

Normalerweise erstrahlt die WWK ARENA in den Vereinsfarben Rot, Grün und Weiß und ist damit ein leuchtendes Wahrzeichen am südlichen Stadtrand. Aber auch komplett in Grün ist die Heimstätte des FCA regelmäßig zu sehen, dann nämlich, wenn das Team von Trainer Heiko Herrlich einen Sieg in einem Pflichtspiel eingefahren hat. Am Donnerstagabend leuchtet das Stadion aber ganz anders.

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung leuchtet das Stadion am Donnerstagabend in der Zeit von 17.45 bis 24.00 Uhr in Lila. Der FC Augsburg beteiligt sich damit an einer weltweiten Aktion, bei der unter dem Motto „#PurpleLightUp“ Gebäude und Sehenswürdigkeiten in Lila erstrahlen, und setzt damit ein weiteres klares Zeichen für Integration und Chancengleichheit sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.

Ab Freitag leuchtet die Arena dann wieder wie gewohnt in Rot, Grün und Weiß.