Augsburger Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald kocht für Mitarbeiter der Uniklinik

Bis auf weiteres kocht der Augsburger Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald für die Mitarbeiter der Uniklinik. Der Koch-Künstler kreiert für sie jeden Tag einen anderen Teller. Das Essen ist für die Mitarbeiter kostenlos. Und die sind begeistert.

„Großartig.“ „Super-Idee.“ „Das berührt mich sehr.“ Die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Augsburg (UKA) standen Schlange – selbstverständlich mit dem entsprechenden

Abstand –, als Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald am vergangenen Mittwoch das erste Mal für sie kochte und die Teller auch selbst ausgab. Kreiert hatte der Koch-Künstler ein Risotto Milanese mit Spargel aus der Region, Safran und Bärlauch. Grünwald führt normalerweise zusammen mit seiner Lebensgefährtin das Sterne-Lokal August in der denkmalgeschützten Haag-Villa in der Johannes-Haag-Straße. Aber weil das Lokal im Moment aufgrund der Corona-Krise geschlossen hat, kam er auf die Idee, für die Mitarbeiter des UKA zu kochen. „In Anbetracht der Ausnahmesituation und der zusätzlichen Belastungsprobe, der Ärzte und Pflegekräfte jetzt ausgesetzt sind, wollte ich mich einbringen und auf diese Art und Weise danke sagen“, erklärt der Sterne-Koch. Er selbst erinnere sich gut, wie er als Junge früher von der Schule nach Hause kam und sich mit Kohldampf im Magen auf das Essen seiner Mutter freute. Dieses Gefühl möchte er den Mitarbeitern des UKA heute vermitteln. „Ein kreativer Teller, schön angerichtet und mit den besten Zutaten gekocht, zaubert uns doch allen ein Lächeln ins Gesicht“, sagt Grünwald. Wenn ihm dies auch bei den Krankenhaus-Mitarbeitern gelänge, dann, so Grünwald, „habe ich alles erreicht.“

Der Sterne-Gastronom und Künstler, der die Zutaten auch selbst einkauft und dabei, wie in seinem Restaurant, auf allerhöchste Qualität achtet, kam bereits vor zehn Tagen das erste Mal ins UKA, um Vorbereitungen zu treffen und sich mit den Mitarbeitern der UKA-Küche abzusprechen. Er selbst bringt ebenfalls ein bis zwei Mitarbeiter aus seinem Restaurant mit und steht von sechs Uhr in der Früh bis nachmittags in der Küche des Großkrankenhauses. Am ersten Tag waren es bereits rund 400 Portionen, die er an die Mitarbeiter austeilte. Wichtig ist ihm an dieser Stelle auch zu betonen, dass er sehr dankbar ist für die Unterstützung des Küchenpersonals. Für den zweiten und dritten Tag hat er sich auch schon jeweils einen Teller ausgedacht: Am Donnerstag gab es die Tilda aus der Bio-Erde mit Heu-Butter-Kohlrabi, Linsen von der Schwäbischen Alb, Zitronen-Champignons und Rotwein-Butter. Am Freitag dürfen sich seine Gäste auf eine Pimento, gefüllt mit Röstgemüse-Couscous, Holzkohle-Salsa und jungen Spitzkohl à la creme freuen. Die nächsten Gerichte sind noch ein Geheimnis. Wie lange er für das UKA kochen möchte, steht noch nicht fest. „Auf jeden Fall bis auf weiteres, also nicht nur vier- oder fünfmal“, sagt Grünwald.

Bei Dr. Martina Seefried von der Kinderklinik des UKA hat der Koch-Künstler auf jeden Fall erreicht, was er wollte. Die Ärztin sagte, sie empfinde es als „großartiges Signal und echtes Zeichen der Dankbarkeit. Das berührt mich wirklich sehr.“ Viele Mitarbeiter nahmen die Gelegenheit wahr, um Grünwald zu begrüßen und freuten sich, den Sterne-Koch auch einmal aus nächster Nähe kennenlernen zu dürfen. Auch der Vorstand des UKA bedankte sich persönlich bei Grünwald. Vorstands-vorsitzender und Ärztlicher Direktor, Prof. Michael Beyer, sagte: „Ein Sternekoch im Klinikum ist ein starkes Zeichen des übergreifenden Zusammenhaltes. Gemeinsam werden wir diese Krise meistern, denn ich glaube an das Prinzip Hoffnung. Es gibt eine Zukunft nach der Krise!“ Unabhängig von der Grünwald-Aktion hat der Freistaat Bayern die Kosten für die Essensversorgung an den bayerischen Universitätskliniken während der Corona-Ausnahmesituation übernommen.

Grünwald führt das August seit über 30 Jahren. Den zweiten Michelin-Stern bekam er 2008 und hat ihn sich seitdem Jahr für Jahr wieder erkocht. Im August genießen seine Gäste ein etwa fünfstündiges Menü mit 25 Tellern, jeder eine Geschmackssensation. In ganz Deutschland gibt es nur etwa 40 Zwei-Sterne-Köche und zehn Drei-Sterne-Köche.