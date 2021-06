Kulturerlebnisse für die ganze Familie – der Augsburger Stadtsommer! Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe Juni 2021

Freut euch auf den Augsburger Stadtsommer 2021: Endlich wieder im Freien sitzen, den Biergarten und das Eis genießen, kostenloser Freizeitspaß sowie abwechslungsreiche Kulturangebote für Jung und Alt. Und das alle auf einen Blick – denn das vielfältige Stadtsommer-Programm findet ihr auf unserer neuen Seite www.augsburger-stadtsommer.de.

Augsburg erblüht zu neuem Leben. Symbolisch zeigen dies auf die Lampions in der Annastraße, auf dem Stadtmarkt sowie in Kürze beim Stadtstrand am Königsplatz. Der Augsburger Stadtsommer bringt wieder alles mit, wofür wir sonst gerne um die Welt reisen.

KULTURELLE VIELFALT IN ENTSPANNTER ATMOSPHÄRE!

Der Gaswerksommer bildete den Auftakt. Noch bis zum 11. Juli kann man auf dem einzigartigen Gaswerk-Areal Konzerte, Theaterstücke sowie Lesungen erleben – und passend dazu gibt es bei freiem Eintritt für alle Sportbegeisterten auf der Aktivwiese jede Menge kostenlose Sportangebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Zum Finale gibt es auf dem Gaswerksommer das Modular-Festle.

Auf uns warten noch hoffentlich viele laue Sommernächte mit Konzerten auf der Freilichtbühne, beim Musik- und Künstlerfestival La Strada beim Strandkorb Open-Air, beim Klassik-Open-Air auf dem Elias-Holl-Platz oder auf der Sommerbühne im wunderschönen Annahof.

Besonders toll ist es, dass die Premiere im letzten Jahr jetzt dauerhaft ihre Wiederholung findet: Augsburger Stadtsommer goes Freilichtbühne. Neben den Aufführungen des Staatstheaters ist die einzigartige Freilichtbühne am Roten Tor auch für andere Veranstalter Anfang August geöffnet. In der nächsten Kolumne erfahrt ihr mehr über das Programm.

Ganz besonders freut mich auch die Rückkehr des Kulturbiergartens am Königsplatz. Ab dem 24. Juni heißt es dort chillen, Livemusik lauschen und auf dem Platz im Herzen der Stadt den Feierabend genießen. Neben dem Kultstrand auf dem Schlachthofgelände und dem Sonnendeck in der Ludwigstraße, hat Augsburg mit dem Stadtstrand direkt neben dem Kulturbiergarten demnächst noch einen weiteren Ort für jede Menge Sommergefühl. Auch dazu nächstes Mal mehr.

Genießt den Sommer mit uns in der Stadt!

Ekkehard Schmölz

Leiter Augsburg Marketing

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.