Augsburgerin Kajak-Spezialistin Elena Lilik mit starkem zweiten Rang beim Weltcup in Prag

In Prag findet an diesem Wochenende der 1. Kanuslalom Weltcup der Saison 2022 statt. Dort fanden am Samstag die Halbfinal und Finalläufe im Kajak Einer Damen und Kajak Einer Herren statt.

Uta Büttner / DKV Media Managerin 1 von 4

Elena Lilik aus Augsburg (Kanu Schwaben) holte sich hinter der Australierin Jessica Fox die Silbermedaille im K 1 Damen Finale. Ein toller Auftakt. Jasmin Schornberg hat den Sprung in das WM Team mit ihrem 14. Platz in Prag geschafft.

Am heutigen Sonntag geht es weiter mit den Halbfinal- und Finalläufen der Canadier Damen und Herren.