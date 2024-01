Augsburgerin Tina Rupprecht ist wieder Box-Weltmeisterin

Die Augsburgerin Tina Rupprecht ist wieder Weltmeisterin. In Berlin besiegte „Tiny Tina“ die in 22 Kämpfen ungeschlagene WBC-Titelverteidigerin Fabiana Bytyqi in Berlin klar nach Punkten.

Tina Rupprecht hatte ihren Weltmeistertitel nach der Niederlage gegen die US-Amerikanerin Seniesa Estrada im Minimumgewicht abgegeben. Nach dem Wechsel in die Atomklasse (niedrigste Gewichtsklasse) hatte die Augsburgerin am Samstag wieder die Chance sich den Weltermeister-Gürtel umlegen zu lassen. „Tiny Tina“ bekam es in Berlin mit der Tschechin Fabiana Bytyqi zu tun. Die Titelverteidigerin war vor dem Fight in 22 Kämpfen ungeschlagen gewesen.

Rupprecht gelang es von Anfang an aus der Distanz Druck auf die etwas größere Bytygi ausüben. Auch im Laufe des Kampfes blieb Rupprecht weiter auf flinken Beinen aktiv, traf immer wieder mit linken und rechten Haken. Bereits ab der vierten Runde hatte ihre Gegnerin nach einigen deutlichen Treffern mit Nasenbluten zu kämpfen. Die 31-jährige Augsburgerin war die gesamte Distanz die dominante Kämpferin, dies sahen auch die drei Kampfrichter so. Auf den Wertungsbögen standen mit 98-92 und zweimal 97-93 am Ende klare Votings für „Tiny Tina“, die nun WBC-Weltmeisterin in ihrer neuen Gewichtsklasse ist.