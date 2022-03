Augsburghältzusammen, auch bei der Hilfe – Augsburg-Fans sammeln für ukrainische Flüchtlinge

Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine machen Menschen auf der ganzen Welt fassungslos und betroffen. Der Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V. (UBT) der FCA-Fansezene hat nun gemeinsam mit den aktiven AEV-Fans eine Hilfsaktion gestartet, um den Menschen zu helfen, die aufgrund des Krieges in ihrer Heimat fliehen müssen. Der FCA unterstützt dies kommunikativ und finanziell und auch die Panther machen auf die Aktion aufmerksam.



Zusammen mit der aktiven Fanszene des AEV organisiert der UBT eine Lieferung von Hilfsgütern an die rumänisch-ukrainische Grenze. Dafür können alle Fans in den kommenden Tagen unter anderem Hygieneartikel, Handtücher, Verbandszeug oder Taschenlampen beim Fanprojekt Augsburg (Sommestraße 38, 86156 Augsburg) abgeben. Eine genaue Auflistung der benötigten Dinge sind unter www.ubt-augsburg.de nachzulesen.

Sammlung beim AEV-Heimspiel

Am morgigen Mittwoch wird es zudem beim Heimspiel der Augsburger Panther gegen München an den Ein- und Ausgängen die Möglichkeit für Geldspenden geben. Die Mittel kommen vollumfänglich der Aktion zugute.

Beim FCA-Heimspiel und auch Sachspenden gefragt

Zusätzlich gibt es am Samstag, 12. März, vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) für alle Stadionbesucher die Möglichkeit, Sachspenden an einer Abgabestelle am Kassenhäuschen abzugeben. Es ist zu beachten, dass die Abgabestelle ausschließlich fußläufig erreichbar ist und es dort keine direkte Parkmöglichkeit zum Be- und Entladen gibt. Es ist geplant, dass UBT und AEV-Fans die Sachspenden dann am 13.3. an die rumänisch-ukrainische Grenze fahren werden.

Neben den Sachspenden haben die Fans die Möglichkeit, die Menschen in der Ukraine über den UBT finanziell zu unterstützen. So werden am FCA-Spieltag im Stadionumlauf Spenden gesammelt. Darüber hinaus kann über untenstehende Kontoverbindung gespendet werden. Mit den Geldspenden wird der dringendste Bedarf der Geflüchteten gedeckt.

Kontoinhaber: UBT e. V.

IBAN: DE94 7205 0000 0251 9148 67

Betreff: Spende Ukraine

Auch der FCA unterstützt die Aktion und stellt unter anderem einen Lkw sowie Kleinbusse zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt der Verein die Aktion des UBT finanziell.

Versteigerung der Aufwärmshirts läuft noch bis Sonntag

Bis Sonntag, 13. März, (18.00) läuft außerdem noch die Versteigerung der blau-gelben Aufwärmtrikots, die der FCA vor dem vergangenen Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) getragen hatte.