augsburghältzusammen2020 – FC Augsburg startet Solidaritätsaktionen

Der Ball ruht in der Fußball-Bundesliga und die Ausbreitung des Corona-Virus bestimmt aktuell den gesellschaftlichen Alltag. Daher möchte der FC Augsburg gerade in diesen schweren Zeiten ein Zeichen der Solidarität setzen und hilfsbedürftige Menschen sowie die regionale Wirtschaft unterstützen. Darüber hinaus sagt der FCA all denjenigen Bürgerinnen und Bürgern mit kleinen Aufmerksamkeiten danke, die täglich durch enormen Aufwand und Anstrengung dafür sorgen, dass kranke Menschen bestmöglich behandelt werden oder dass die tägliche Versorgung unserer Gesellschaft sichergestellt wird.

Schon mehrfach haben der FCA, seine Fans und die Region einen großen Zusammenhalt bewiesen. Unter dem Motto #augsburghältzusammen2020 soll daher gerade in diesen schwierigen Zeiten wieder einmal Solidarität unter Beweis gestellt und gelebt werden.

„Auch wenn die Folgen der Corona-Krise für den deutschen Fußball im Allgemeinen und den FCA im Speziellen noch nicht abschließend einzuschätzen sind, so wollen wir ein Zeichen der Solidarität und desZusammenhalts setzen und die regionale Wirtschaft stärken. Es ist uns darüber hinaus ein großes Anliegen, allen Menschen Danke zu sagen, die sich in diesen schweren Zeiten mit großem Einsatz für das Allgemeinwohl unserer Gesellschaft verdient machen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Daher initiiert der FCA in den kommenden Tagen und Wochen einige Hilfsaktionen und unterstützt in Zusammenarbeit mit Partnern und Fans verschiedene soziale Angebote:

– Digitale Spendenplattform: Gemeinsam mit Augsburg Marketing hat der FCA eine Spendenwebseite online gestellt, auf der Menschen inhabergeführte Unternehmen in Augsburg durch Spenden unterstützen können, um die Einnahmeverluste durch die aktuellen Geschäftsschließungen zumindest zum Teil etwas abzufedern. Die Teilnahme für die Firmen ist dabei kostenfrei.

– Getränke-Geschenk an Pflegepersonal: Als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz richtet der FCA ab Mittwoch, 1. April, drei Tage lang eine „Drive In“-Möglichkeit auf dem Parkplatz der WWK ARENA an für Pflegepersonal von Krankenhäusern, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen. Der FCA schenkt diesen Menschen dort zusammen mit seinem Partner Riegele bis zu zwei Getränkekisten Wasser, Spezi oder Bier (siehe eigener Beitrag)

– Gutschein-Verteilung: Der FCA wird ebenfalls als Dank für ihr Engagement Gutscheine unter anderem der Partner Segmüller, Vinopolis und Il Porcino an Menschen verschenken, die als Supermarktmitarbeiter/-innen, Arzthelfer/-innen etc. derzeit viel für die Versorgung der Gesellschaft leisten.

– Unterstützung Tafel Augsburg e.V.: Der FCA unterstützt die Tafel Augsburg mit Personal, Logistik und Lebensmittelspenden, damit die Augsburger Tafel ab dem 7. April wieder öffnen und ihre Unterstützungsangebote für bedürftige Familien aufnehmen kann.

– Verkauf Motto T-Shirt für guten Zweck: Im FCA-Online-Shop wird ab sofort ein Motto T-Shirt #augsburghältzusammen2020 zum Preis von 15,95 Euro verkauft. Die Erlöse spendet der FCA karitativen Zwecken.

– Hilfsangebot UBT e.V.: Außerdem möchte der FCA noch einmal gezielt auf das Hilfsangebot der FCA-Fans, die im Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V. organisiert sind, hinweisen. Dabei können bedürftige Menschen zum Beispiel durch Einkäufe ganz individuell unterstützt werden. Weitere Infos per Anruf, SMS oder Whatsapp unter 0170- 4961167.