augsburghältzusammen2020 | FCA und Riegele spendieren Getränke an Pflegekräfte

Der FC Augsburg hat gerade unter dem Motto #augsburghältzusammen2020 verschiedene Aktionen gestartet, die in diesen schweren Zeiten der Ausbreitung des Corona-Virus einerseits Solidarität und Zusammenhalt beweisen, andererseits aber auch Unterstützung bieten soll für bedürftige Menschen und Unternehmen in Augsburg.

Das Pflegepersonal, sei es in Krankenhäusern, Altenheimen oder Behinderteneinrichtungen, leistet in ihrer täglichen Arbeit grundsätzlich, aber ganz besonders in diesen Tagen, einen unglaublichen Dienst für unsere Gesellschaft. Der FCA möchte dieser Berufsgruppe einen großen Dank für ihr Engagement und ihren Einsatz aussprechen und mit einem kleinen Getränke-Geschenk eine nette Geste der Solidarität übermitteln.

Dazu wird der FCA auf dem Parkplatz der WWK ARENA von Mittwoch, 1. April, bis einschließlich Freitag, 3. April, einen „Drive in“ einrichten, an dem sich Pflegepersonal bis zu zwei Getränkekisten Wasser, Spezi oder Bier (davon max. eine Kiste Bier) abholen können, die der FCA zusammen mit seinem Getränkepartner Riegele spendiert. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr werden FCA-Mitarbeiter die Ausgabe der Getränke übernehmen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Bei der Abholung sind lediglich für die Registrierung Name und Arbeitgeber anzugeben. Bei der Übergabe der Getränke-Geschenke ist der notwendige Kontakt-Abstand gewährleistet und hygienische Schutzmaßnahmen vor Ort sind ebenfalls sichergestellt.

Termine: Mittwoch, 1. April, bis Freitag, 3. April | Uhrzeit: 11.00 Uhr -18.00 Uhr | Ort: Parkplatz WWK ARENA