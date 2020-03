Optimistisch zusammenhalten! Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe März 2020

Die Stadt steht still, unsere Emotionen und Ängste haben uns im Griff – kurz: die Verunsicherung ist groß. Deshalb hilft nur eines in diesen Zeiten: Optimistisch zusammenhalten!

Lasst uns alle den Slogan des FC Augsburg übernehmen: AUGSBURG HÄLT ZUSAMMEN. Auch wenn die Ausgangsbeschränkungen erst seit wenigen Tagen da sind, die Veranstaltungsabsagen Mitte März waren der Anfang einer großen Ruhe und inneren Unruhe. Gefühlt befinden wir uns in der längsten Sommerpause seit Beginn der Fußball-Bundesliga – schon jetzt vermissen wir Konzertbesuche und vor allem das Treffen mit Freunden nach Feierabend. Vielleicht lernen wir aber in diesen Zeiten genau diese Sachen wieder zu schätzen. Ausreden wie die ach so wichtige Sitzung am nächsten Tag, dass die Mannschaft gegen Bayern eh keine Chance hat und es auf der Couch doch viel gemütlicher ist oder der heranziehende Schnupfen werden in Zukunft etwas weniger strapaziert.

Doch bis dahin muss unser aller Priorität sein, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und einzudämmen, damit wir uns und unsere Mitmenschen schützen.

Zusammenhalt durch Abstand!

Für Geschäfte, die noch öffnen dürfen, oder Arztpraxen, haben wir spezielle Fußbodenaufkleber entworfen. Diese können in Wartebereichen (z.B. vor Theken oder Kassen) am Fußboden angebracht werden. Dieses konkrete Serviceangebot ist für Betriebe aus Augsburg selbstverständlich kostenfrei.

Zusammenhalt durch Shoppen in der Stadt!

Was hilft es uns gemeinsam die Krise zu überstehen, wenn wir dann in der Stadt vor verschlossenen Lokalen und Länden stehen. Jeder sollte sich vor dem Klick fragen: Muss ich jetzt wirklich alles bei Amazon bestellen oder kann ich auch lokale Läden unterstützen? Es ist nur allzu menschlich, dass man jetzt – zu Hause sitzend – sich im Internet auf Einkaufstour begibt, aber bitte vergesst dabei nicht eure eigenen Nachbarschaft. Rettet unsere lokalen Händler vor dem drohenden Ruin! Auf augsburg-city.de findet ihr zwei wichtige Rubriken:

Unter Einkaufen und Sport in Augsburg sind lokale Händler aufgelistet, die euch über ihren Onlineshop oder via E-Mail/Telefon versorgen. Viele eurer Lieblingsgeschäfte sind schon gelistet. Auch viele Gastronomen haben dank dem Boxboten oder Lieferando bereits einen organisierten Heimlieferdienst. Manche haben diesen Service jetzt neu für euch eingerichtet oder liefern persönlich das Essen nach Hause bzw. stellen es zur Abholung bereit. Auch hier haben wir das Angebot zusammengefasst.

Bleibt solidarisch und gesund!



Ekkehard Schmölz

Leiter Augsburg Marketing

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.