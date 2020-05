Langsam kehrt wieder Leben in Augsburg-City ein, nachdem die meisten Läden wieder geöffnet haben. Abstand halten, eingeschränkte Besucherzahlen, Maskenpflicht – das klassische Einkaufserlebnis, das Augsburg auszeichnet, sieht sicherlich anders aus. Aber es ist ein Anfang -und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt unseren lokalen Händlern die Treue halten – Egal ob in der Innenstadt oder in den Stadtteilen.

Unter dem Motto „Das große Augsburger Frühlingserwachen – Jetzt rein in die Stadt!“ haben wir zusammen mit unseren Netzwerkpartnern eine Gewinnspielaktion für alle Augsburger und Besucher aus dem Umland ins Leben gerufen: einen Frühlingskalender, hinter dessen Türchen sich tolle Geschenke aus der Augsburger Innenstadt verstecken. Analog zu einem Adventskalender könnt ihr bis 31. Mai jeden Tag ein Türchen öffnen und an der Verlosung teilnehmen. Wir wünschen euch viel Glück!

Erst jetzt wird vielen bewusst, wie wichtig die Gastronomie nicht nur aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht ist. Restaurants, Bistros, Biergärten – sie alle haben eine immens hohe Bedeutung für Attraktivität und Image der City. Sie sind für die Aufenthaltsqualität und die Identifikation mit unserer Stadt von erheblicher Bedeutung. Wir müssen gemeinsam – und hier ist auch die Stadt Augsburg gefordert – die Gastronomen bei der schrittweisen Wiedereröffnung bestmöglich unterstützen, da sie für eine lebendige Innenstadt systemrelevant sind. Bitte helft den Gastronomen bei der Einhaltung der Regeln und denkt auch beim Sitzen im Biergarten daran, eure Masken mitzunehmen – auf dem Weg zur Toilette ist das Tragen nämlich Pflicht.

Auch die Kultur lädt jede Stadt mit Bedeutung auf. Es gibt eine Möglichkeit, wie man Lesungen, Konzerte und ein wenig Clubatmosphäre zumindest von der Couch aus erleben und dabei auch helfen kann. Die Club & Kulturkommission Augsburg e.V. hat mit der Unterstützung der Stadt Augsburg die Initiative Club & Kultur Stream ins Leben gerufen. So kommt die geballte Vielfalt an Konzerten, Partys, Theaterstücken, Poetry Slams und Lesungen (mit einem speziellen Programm auch für Kinder) direkt zu euch ins Wohnzimmer. Das Staatstheater geht ebenfalls neue Wege. Dort könnt ihr eigens produzierte Virtual-Reality Inszenierungen erleben, die an die Erfordernisse der 360-Grad-Perspektive angepasst wurden.

An dieser Stelle auch einmal ein Dankeschön an alle, die in den letzten Tagen solidarisch den Restaurants, Kneipen aber auch dem Einzelhandel durch den Kauf von Gutscheinen oder durch eine Spende auf unserer Spendenplattform unterstützt haben. Wir möchten gemeinsam mit dem FC Augsburg die Sorgen unserer regionalen Wirtschaft ein kleines Stück abfedern. Dabei sind für 60 Unternehmen bereits jetzt schon über 50.000 Euro zusammengekommen.

Ekkehard Schmölz

Leiter Augsburg Marketing

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.