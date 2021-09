Augsburgs Bischof Bertram Meier ist neuer Vorsitzender der DBK-Kommission „Weltkirche“

Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier ist auf der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Fulda zum neuen Vorsitzenden der Kommission Weltkirche gewählt worden. Er löst damit den Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick ab, der aus Altersgründen nicht mehr antrat, der Weltkirche-Kommission als einfaches Mitglied aber erhalten bleibt.

Bischof Bertram zeigte sich erfreut über das Vertrauen seiner Mitbrüder: „Die Wahl zum Vorsitzenden der Kommission Weltkirche ist für mich eine große Ehre und ein wichtiger Auftrag, erfüllt mich aber auch einfach mit Freude. Die weltkirchliche Arbeit war mir ja schon immer ein Anliegen. So konnte ich sowohl in meiner Zeit in Rom als auch später als Bischöflicher Beauftragter für die Weltkirche eine Vielzahl von Beziehungen knüpfen und Kooperationen aufbauen. Gerade heute erscheint mir, auch mit Blick auf die Synodalität, die Verbindung zur Weltkirche besonders wichtig.“

Hinsichtlich seiner Aufgaben im Bistum Augsburg stellte der Bischof gleichzeitig fest: „So sehr mich die neue Tätigkeit auch freut, klar ist: Der Kern meines bischöflichen Wirkens bleibt die Aufgabe als Bischof von Augsburg – hier bleibe ich fest verwurzelt.“

Die Mitglieder der Bischofskonferenz wählten am Dienstag alle Mitglieder der 14 bischöflichen Kommissionen für die Arbeitsperiode 2021 bis 2026 neu. Die Vollversammlung bestätigte Bischof Bertram auch als Vorsitzenden der Unterkommission für den Interreligiösen Dialog.

Weihbischof Dr.Dr. Anton Losinger wurde als stellvertretender Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen und als Mitglied der Kommission für Wissenschaft und Kultur bes tätigt, Weihbischof Florian Wörner als Mitglied der Kommissionen „Jugend“ und „Erziehung und Schule“.