Augsburgs Bischof Bertram zu Gesprächen im Vatikan

In seiner Funktion als Vorsitzender der Unterkommission für den Interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofskonferenz hat Bischof Dr. Bertram Meier an diesem Montag dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog Kardinal Miguel Ángel Ayuso MCCJ in Rom einen Antrittsbesuch abgestattet.

Beide waren sich darin einig, dass die Kirche sich im Dialog mit anderen Religionen als Wegbegleiterin auf der Suche nach der Wahrheit versteht.

Neben weiteren Gesprächen in Einrichtungen des Vatikans wurde Bischof Bertram auch von Papst Franziskus in Audienz empfangen. Der Augsburger Bischof freute sich über den brüderlichen Austausch, bei dem die wechselseitige Bereicherung zwischen den Ortskirchen und der Weltkirche, das Anliegen der geistlichen Erneuerung sowie der Wunsch, die Einheit über die Konflikte zu stellen, zur Sprache kamen.

pba