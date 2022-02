Oberbürgermeisterin Eva Weber reist dieses Wochenende nach Berlin, um am Sonntag als Mitglied der 17. Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten zu wählen.

Wegen der Coronapandemie wird die Bundesversammlung diesmal unter sehr strengen Auflagen zusammenkommen. So werden die insgesamt 1472 Mitglieder nicht im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes, sondern in der Halle des Paul-Löbe-Hauses nebenan Platz finden. Der achtgeschossige Bau mit rund 1000 Büros und 21 Sitzungssälen bietet mehr Platz. Die Versammlung besteht aus den von den Volksvertretungen der 16 Bundesländer bestimmten 736 Delegierten und ebenso vielen Mitgliedern des Bundestages.

OB Weber „Ein herausragendes Erlebnis“

Teil davon sein zu dürfen, erfüllt die Oberbürgermeisterin mit Demut und Freude: „Es passiert nicht jeden Tag, dass man das Staatsoberhaupt mitwählen darf. Das ist für mich ein herausragendes Erlebnis. Teil des Verfassungsorgans Bundesversammlung zu sein, ist eine große Ehre. Ich werde dem amtierenden Bundespräsidenten meine Stimme geben. Er hat in einer schwierigen Zeit das Land zusammengehalten, die richtigen Worte und Initiativen gefunden und genießt hohe Anerkennung in der Bevölkerung. Außerdem wünsche ich ihm, dass er seine Ideen und sein Wirken in einer nicht-Corona-Zeit fortsetzen kann.“

Kandidaten und Ablauf der Wahl

Zur Wahl stellen sich Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier und als Gegenkandidaten der Mainzer Mediziner Gerhard Trabert, der Ökonom und Publizisten Max Otte und die Astrophysikerin Stefanie Gebauer.

Die Bundesversammlung wird am Sonntag um 12.00 Uhr von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet. Sie erläutert den Wahlleuten das Verfahren und nennt die Bewerbungen. Die Wahl ist geheim. Die Wahlleute werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen, ihre Stimme in die Urne zu werfen. Wenn alle ihre Stimme abgegeben haben, beginnt die Auszählung durch die Schriftführer. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht – also 737. Gelingt das nicht, gibt es einen zweiten Wahlgang. Ab dem dritten Wahlgang gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen. Im Anschluss wird das Wahlergebnis verkündet, dann hält das gewählte Staatsoberhaupt eine kurze Ansprache. Mit Erklingen der Nationalhymne endet die Versammlung.

Wahlfrauen und Wahlmänner aus allen gesellschaftlichen Bereichen

Zu den von den Landtagen entsandten Personen, die nicht oder nicht mehr dem Landtag angehören, zählen bei dieser Wahl Altbundeskanzlerin Angela Merkel und Altbundestagspräsident Norbert Lammert. Zudem werden Prominente aus Sport und Kultur

das neue Staatsoberhaupt mitwählen: Unter anderem Nationaltrainer Hansi Flick, FC-Bayern-Star Leon Goretzka, der Pianist Igor Levit und Schriftsteller Sasa Stanisic. Auch sind Mediziner wie der Virologe Christian Drosten und die BiontechGründerin Özlem Türeci, Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List und Astronaut Alexander Gerst und mehrere Pflegefachkräfte dabei.