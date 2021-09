Augsburgs OB Weber: „Mir blutet das Herz beim Anblick des ausgebrannten Hauses“

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, die sich derzeit im Urlaub befindet, ist seit Ausbruch des Brandes am Freitagabend in enger Abstimmung mit dem lokalen Krisenstab um Ordnungsreferent Frank Pintsch und Zweiter Bürgermeisterin Martina Wild verbunden.

„Mir blutet das Herz beim Anblick des ausgebrannten Hauses und ich bin froh, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Allen Kräften vor Ort, die seit bald 48 Stunden alles geben und mit der Rettung der Hausmadonna ein kleines Wunder vollbracht haben, danke ich von ganzem Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz.“

Es berührt mich sehr und macht mich auch stolz, dass Augsburg auch in dieser Ausnahmesituation zusammenhält: Ob durch Verpflegung der Feuerwehrleute oder eingehende Angebote zur Trinkwasserversorgung. Die akuten Arbeiten werden noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Ich bitte daher alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für Beeinträchtigungen und Behinderungen“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber.