„Augschburger Strossaboa“ oder moderne Optik? – swa starten Abstimmung über Design der neuen Straßenbahnen

Bei der Außengestaltung der neuen Straßenbahnen fragen die Stadtwerke Augsburg (swa) die Bürger. Ab sofort kann zwei Wochen lang, bis Sonntag, 27. September, über das neue Design abgestimmt werden, im Internet (swa.to/abstimmung) oder mit Abstimmungskarten in den swa Kundencentern am Königsplatz und am Hohen Weg. Zwei Varianten stehen zur Auswahl: modern und traditionell.

Elf neue Straßenbahnen werden ab 2022 für die Stadtwerke Augsburg (swa) durch Augsburg fahren. Die Beschaffung der neuen Trams der Herstellerfirma Stadler ist ein wesentlicher Beitrag zur Modernisierung und zum Ausbau des Augsburger Straßenbahnnetzes. Und sie bieten den Fahrgästen und Fahrern mehr Komfort und technische Unterstützung.

Doch wie soll die Straßenbahn außen aussehen? „Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich trefflich streiten“, sagt swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. „Aus zurückliegenden Diskussionen über die Außengestaltung etwa der Mercedes-Busse wissen wir, dass die Meinungen hier auseinandergehen“, so Casazza. So gebe es die grundlegende Frage: Sollen die Fahrzeuge eher traditionell wie die bisherigen Trams mit den Stadtfarben Rot und Grün sein, oder modern wie die neuen Mercedes-Busse mit der Stadtwerke-Farbe Cyan-Blau? Bei beiden zur Abstimmung stehenden Varianten „modern“ und „traditionell“ ist der Grundton silberfarben. „Als dezente Basis für das Gesamtdesign verkörpert der zeitlose, silberne Grundton für beide Varianten den Aufbruch in ein innovatives und nachhaltiges Zeitalter der Mobilität in Augsburg“, erläutert Margret Mehlert vom swa-Marketing. Entworfen wurden die beiden Modelle von ergon3 Design, einem Spezialisten für die Gestaltung von Bussen und Bahnen. Die Münchner Grafiker haben auch die Bahnen in Wien, München oder Nürnberg gestaltet.

So ganz ins Blaue hinein haben die swa die neuen Trams natürlich nicht gestalten lassen. Bei einer Befragung von mehr als 400 Fahrgästen zum Außendesign im März 2020 gaben fast 90 Prozent an, ihnen gefalle das Äußere der neuen Mercedes-Busse mit dem silberfarbenen Grundton sehr gut oder gut. Danach gefragt, ob die neuen Straßenbahnen wie die Mercedes-Busse Silber und Blau gestaltet werden sollen, gaben lediglich 17 Prozent an, dass ihnen das weniger gut gefalle, 60 Prozent votierten mit sehr gut oder gut und 22 Prozent war es egal.

„Jetzt sind wir gespannt, wie sich die Fahrgäste entscheiden, wenn die Varianten tatsächlich bildlich vor ihnen liegen“, so Casazza. Bei der Abstimmung bis 27. September können alle Augsburger Bürger mitmachen. „Ich würde mir wünschen, dass sich möglichst viele Fahrgäste an dem Votum beteiligen, damit wir ein breites Stimmungsbild bekommen.“ Abstimmungen sind im Internet (swa.to/abstimmung) elektronisch möglich oder mit Abstimmungskarten in den swa Kundencentern am Königsplatz und am Hohen Weg zu üblichen Öffnungszeiten. In der Woche vom 28. September wird dann das Ergebnis bekannt gegeben.

Mehr Komfort für Fahrgäste und Fahrer

Elf neue Straßenbahnen beschaffen die swa bis 2022. In den kommenden zwei Jahren werden die elf Bahnen vom Typ Tramlink der Firma Stadler nach den Anforderungen der swa in einem spanischen Werk gebaut. Neben etlichen technischen Neuerungen für die Fahrer, wie Rückspiegelkameras mit „Toter-Winkel“-Assistenten oder einem Assistenzsystem zur Vermeidung von Auffahrunfällen, wird es auch für die Fahrgäste mehr Komfort geben, wie Tages- und Temperatur gesteuerter LED-Innenbeleuchtung, eine moderne und Energie sparende Heiz- und Klimaanlage, USB-Ladestecker oder ein umfangreiches Informationssystem.

Die vollständig niederflurig begehbaren und barrierefreien Fahrzeuge sind 42 Meter lang und bieten 231 Fahrgästen Platz, 86 davon auf Sitzplätzen. Derzeit haben die swa 79 Niederflur-Straßenbahnen im Einsatz, 68 davon ebenfalls mit einer Länge von über 40 Metern und ähnlicher Kapazität. Auch die neuen Bahnen werden mit 100 Prozent Ökostrom aus heimischer Wasserkraft unterwegs sein. Die Beschaffung ist nötig für den Ausbau des Straßenbahnnetzes, wie die Verlängerung der Linie 3 nach Königsbrunn, aber auch, um mehr Kapazität angesichts des Fahrgastwachstums zu schaffen.