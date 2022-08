Ein 26-jähriger Mann, welcher kurz zuvor aus einer JVA entlassen wurde, nächtigte vom 22.08.22 auf den 23.08.22 bei einer Bekannten in Buxheim. Er nutzte dabei die Gelegenheit und entwendete in dieser Nacht Bargeld sowie einen vor dem Anwesen abgestellten Pkw.

Das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug wurde schließlich am Dienstagabend

gegen 18.00 Uhr in Augsburg gesichtet, nachdem ein Verkehrsteilnehmer die Polizei

über einen rücksichtslos fahrenden Autofahrer im Stadtteil Göggingen informierte.

Die alarmierte Streife konnte das beschriebene Fahrzeug (brauner Opel Mokka)

sichten, wobei der Fahrer anstatt anzuhalten sofort flüchtete. Bei der anschließenden

Verfolgung quer durch Göggingen verursachte der Flüchtige zunächst einen Unfall in

der Wellenburger Allee, wo er von der Radaustraße kommend, ohne anzuhalten

einbog und dort mit einem Toyota kollidierte. Der Toyota wurde aufgrund des

Aufpralls um 180 Grad gedreht, der 71-jährige Fahrer zum Glück nur leicht verletzt.

Der Schaden am Toyota beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Unter Zurücklassung seines Kennzeichens am Unfallort flüchtete der 26-Jährige

weiter und konnte dann nach einem weiteren Unfall (Eigenschaden rund 5.000 Euro),

wo er aufgrund eines geplatzten Reifens als Folge des ersten Unfalls gegen eine

Mauer prallte, im Bereich der Gabelsbergerstraße gestellt und zusammen mit seinem

44-jährigen Beifahrer vorläufig festgenommen werden. Unmittelbar vor der Festnahme trank der 26-Jährige noch zügig eine Flasche Bier fast leer.

Im Fahrzeuginneren des entwendeten Opel Mokka konnten dann noch zwei Kennzeichen aufgefunden werden, die offenbar ebenfalls entwendet wurden.

Der 26-Jährige kam zunächst in den Polizeiarrest und wurde dann am 24.08.2022 dem Ermittlungsrichter in Memmingen vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls eines Kraftfahrzeuges sowie fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Der Beifahrer wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der rücksichtlosen Fahrweise des jungen Mannes

im Bereich Göggingen möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten,

sich bei der Polizei Augsburg Süd unter 0821/323 2710 zu melden

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.