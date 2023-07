Aus der NBA Summer League nach Ulm – Meister verpflichtet neuen Center

Der 2,06 m große US-Amerikaner Trevion Williams wechselt ins Team des amtierenden deutschen Meisters. Für den 22-jährigen, der zurzeit für die Minnesota Timberwolves in der NBA Summer League spielt, ist es die erste Station außerhalb Nordamerikas.





Wenn ein Spieler in der G-League 3,9 Assists in 27 Minuten Spielzeit auflegt, geht man normalerweise davon aus, dass von einem Guard die Rede ist. Doch mit 2,06 m und 113 kg passt Trevion Williams von seiner Statur her noch deutlich besser direkt unter den Korb. Seine intensive Spielweise, gepaart mit seiner Übersicht, sollte ausgesprochen gut zu uns in Europa passen. Sportdirektor Thorsten Leibenath konnte in Las Vegas auch ein Training der Timberwolves beobachten, wobei Trevions Spielweise eher an einen Luke Sikma erinnert als an einen Bruno Caboclo. Leibenath zu den Qualitäten unserer Neuverpflichtung: „Trevion hat uns mit seiner Energie auf dem Spielfeld überzeugt. Er ist kompromissloser Rebounder an einem Ende des Feldes und explosiver Allrounder am anderen. Da Bruno nicht eins zu eins zu ersetzen ist, haben wir uns bewusst für einen Spieler mit anderem Skillset entschieden.“

Ein kräftiger Wolf mit Übersicht

Zurzeit spielt Trevion Williams im Team der Minnesota Timberwolves in der NBA Summer League in Las Vegas. Knapp 16 Minuten steht er auf dem Feld und glänzt auch hier besonders mit Pässen (1,8) und Rebounds (3,8). Dass Williams allerdings auch scoren kann, hat er bereits am College eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Topprogramm von Purdue war er über vier Jahre ein wichtiger Leistungsträger. Seine statistisch beste Saison absolvierte er 20-21 mit 15,9 Punkten, 9,1 Rebounds und 2,3 Assists. Im Jahr darauf gelang seinem Team der Einzug ins Finale der Big Ten.

Durchschnittlich 12 Punkte, 7,4 Rebounds und 3 Assists brachten ihm die Auszeichnung als bester 6. Mann der Konferenz und die Wahl ins All-Tournament-Team. Im NCAA Tournament schied seine Mannschaft erst im Achtelfinale aus.

Erfolgs-Perspektive Europa

Der große Traum davon, nach dem College in die NBA gedrafted zu werden, erfüllte sich für Trevion Williams dann allerdings nicht. Das G-League Team der Golden State Warriors nahm ihn unter Vertrag. Bei den Santa Cruz Warriors legte er fast ein Double-Double mit 9,5 Punkten und 10 Rebounds auf. Im Januar wechselte er zum G-League Team der Washington Wizards (8,1 Punkte und 7,5 Rebounds in 17,4 Minuten).

Auslandserfahrung hat Trevion erst einmal kurz sammeln können. Mit der U-19 Nationalmannschaft der USA nahm er 2019 an der WM in Griechenland teil und gewann dort die Goldmedaille (8,7 Punkte, 6,6 Rebounds). Jetzt will er gemeinsam mit uns in Europa für Furore sorgen.