Der FC Augsburg und der englische Premier-League-Klub Tottenham Hotspur haben sich auf eine Leihe des Abwehrspielers Japhet Tanganga verständigt. Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende an den Lech, der FCA hat sich zudem eine Kaufoption gesichert. Über die Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, beim FC Augsburg in der Bundesliga zu spielen. Die Bundesliga genießt in England mittlerweile einen sehr guten Ruf, weshalb auch immer mehr Spieler aus der Premier League diesen Weg einschlagen. Nun will ich dem FCA helfen, seine Ziele zu erreichen, und mich in einem für mich neuen Umfeld beweisen“, sagt Japhet Tanganga.

„Japhet ist ein sehr gut ausgebildeter und flexibel einsetzbarer Verteidiger, der sich durch seine Physis und Zweikampfstärke auszeichnet. Mit Japhet erhält unsere Mannschaft einen Spieler mit Erfahrung auf höchstem Niveau, der sich beim FCA weiter entwickeln soll. Mit seinen Qualitäten wird er unserem Team weitere Möglichkeiten in der Defensive geben“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Der 24-Jährige entstammt der eigenen Nachwuchsabteilung von Tottenham Hotspur und wurde 2020 in den Profikader berufen. Insgesamt bestritt er 27 Spiele in der Premier League sowie 41 Spiele in der Premier League 2. Zudem kommt er auf acht Einsätze im Europapokal. Er durchlief seit der U16 sämtliche Nachwuchsmannschaften Englands.

Japhet Tanganga wird beim FCA die Rückennummer 39 tragen.