Der HC Bozen Südtirol hat den kanadischen Angreifer Brad McClure, der die letzte Spielzeit in der DEL im Trikot der Augsburger Panther bestritten hat, für die anlaufende Saison mit einem Vertrag ausgestattet.

Seit 2020/21 wechselte er während der laufenden Saison in die DEL nach Augsburg, wo er voll überzeugte und auch für das darauffolgende Jahr bestätigt wurde: in insgesamt 66 Spielen im Trikot der Panther erzielte er insgesamt 45 Punkte (19 Tore und 26 Assist). In der letzten Spielzeit Saison war er viertbester Scorer seines Teams. Nun geht es für ihn beim ICEHL-Club in Bozen weiter.

„Die Entscheidung für Bozen war für mich sehr einfach”, erklärt McClure, „wir sprechen hier von einem Verein mit einer langjährigen und erfolgreichen Tradition, einem der Top Teams der ICEHL. All dies und Teil einer Gruppe von vielen guten Spielern zu sein, ist für mich ein großer Anreiz. Ich erwarte mir eine sehr umkämpfte Meisterschaft: in meinen ersten beiden Jahren in Europa habe ich festgestellt, dass sich viele Spieler auf Schnelligkeit und Technik konzentrieren, außerdem wird sehr viel Wert auf den Scheibenbesitz gelegt. Unser Ziel muss es sein, es bis ans Ende zu schaffen, indem wir eine Regular Season als Hauptdarsteller erleben“.