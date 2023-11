Aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen – Frau wird bei Unfall auf Kreisstraße A5 bei Horgau leicht verletzt

Am Freitag fuhr eine 75-jährige Frau um 15:55 Uhr mit einem Dacia auf der Kreisstraße A5 in Richtung Horgau-Bahnhof. An der Kreuzung Horgau (Staatsstraße 2510/Kreisstraße A5) ereignete sich vermutlich durch Unachtsamkeit ein Unfall.

Das Fahrzeug der Frau geriet zuerst auf die linke Gegenfahrbahn und stieß schließlich mit einem Zaun zusammen, nachdem es von der Fahrbahn abgekommen war. Die Frau wurde leicht verletzt, unter anderem mit einem Schock und einem Schleudertrauma.

Die vordere Seite des Dacia wurde komplett beschädigt, und die Reparaturkosten werden auf etwa 5000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden und es ist wahrscheinlich ein Totalschaden. Drei Freiwillige Feuerwehren aus Horgauergreut waren an der Unfallstelle mit insgesamt elf Einsatzkräften vor Ort.