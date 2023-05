Ausbildung ukrainischer Kampfjet-Piloten in EU-Staaten gestartet

In Polen und anderen EU-Ländern ist die Ausbildung ukrainischer Piloten an F16-Kampfjets angelaufen. Das teilte der Hohe Repräsentant der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, am Dienstag am Rande eines Treffen des Rats für Auswärtige Angelegenheiten mit. „Ich freue mich, dass endlich die Ausbildung der Piloten für die F16 in mehreren Ländern begonnen hat“, sagte Borrell.

„Es wird einige Zeit dauern, aber je früher, desto besser.“ Damit sei auch die Tür für die Lieferung von Kampfjets offen. „Wissen Sie, das ist immer das Gleiche. Wir diskutieren, am Anfang zögern alle, und am Ende – mit den Leopards, mit den F16 – kommt die Entscheidung, diese militärische Unterstützung zu leisten, weil sie absolut notwendig ist, damit die Ukrainer sich weiter verteidigen können“, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission.