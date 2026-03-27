Auseinandersetzung am Königsplatz: Jugendliche in Streit und Körperverletzung verwickelt
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Auseinandersetzung am Königsplatz: Jugendliche in Streit und Körperverletzung verwickelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, 26. März 2026, fand auf dem Augsburger Königsplatz ein Streit unter Jugendlichen statt, der letztlich zu einer Körperverletzung führte.

Verbalstreit eskaliert am Königsplatz

Gegen 20.30 Uhr gerieten zwei 15-jährige Mädchen in eine verbale Auseinandersetzung mit einer weiteren 15-Jährigen. Im Verlauf der Diskussion wurde eine der Mädchen von der anderen beleidigt, was die Situation weiter anheizte. Schließlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich zwei der Beteiligten gegenseitig leichte Verletzungen zufügten.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit Vorwürfe der Beleidigung und Körperverletzung gegen die beiden involvierten Mädchen. Von den beteiligten Jugendlichen besitzen zwei die ukrainische Staatsangehörigkeit, während das dritte Mädchen aus Aserbaidschan stammt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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