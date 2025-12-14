Newsletter
Auseinandersetzung in Fürther Disko: Haftbefehl Vollstreckt und Alkoholisiert in Gewahrsam
Polizeipräsidium Mittelfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FÜRTH. In der Nacht zum Samstag (14.12.2025) kam es zu einem handgreiflichen Zwischenfall in einer Diskothek in der Fürther Waldstraße, der weitreichende Konsequenzen für die Beteiligten hatte. Zwei Männer, ein 33-jähriger Deutscher und ein 52-jähriger Italiener, wurden von der Polizei festgenommen, nachdem ein Streit auf der Toilette eskalierte.

Schlag auf den Hinterkopf führt zu Eskalation

Der 52-jährige Italiener begab sich kurz nach 3 Uhr morgens auf die Toilette der Diskothek. Während er am Urinal stand, schlug ihm der 33-jährige Deutsche, der sich ebenfalls auf der Toilette befand, unvermittelt auf den Hinterkopf. Die Polizeiinspektion Fürth rückte mit ihren Streifen an und nahm beide Männer in Gewahrsam.

Konsequenzen für die Beteiligten

Gegen den 33-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl wegen eines früheren Körperverletzungsdelikts vor. Die Polizei leitete zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des neuen Vorfalls ein. Der 52-Jährige, der fast zwei Promille Alkohol im Blut hatte, beruhigte sich nicht und versuchte trotz polizeilicher Anwesenheit, auf den 33-Jährigen loszugehen. Daher wurde auch er in Polizeigewahrsam genommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

