Auseinandersetzung in Passau: 22-Jähriger festgenommen, Polizei sucht Zeugen

Am Samstagnachmittag, den 24. Januar 2026, kam es in Passau zu einem handgreiflichen Zwischenfall an der Vornholzstraße, bei dem mehrere Männer involviert waren. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau leitet derzeit die Ermittlungen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe durch Zeugenhinweise.

Details der Auseinandersetzung in Passau

Laut bisherigen Erkenntnissen trafen drei Männer, darunter ein 22-jähriger Deutscher, auf zwei Syrer im Alter von 27 und 28 Jahren. Einer der drei Männer riss dem 27-Jährigen unerwartet Bargeld aus der Hand, was in einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Während des Streits kam wohl auch Pfefferspray zum Einsatz. Zwei der drei beteiligten Männer konnten unerkannt fliehen, jedoch wurde der 22-Jährige an Ort und Stelle vorläufig festgenommen.

Ermittlungen und Haftbefehl

Der festgenommene 22-Jährige wurde am Sonntag, den 25. Januar 2026, dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls erlassen. Die Ermittlungen werden gemeinsam von der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Staatsanwaltschaft weitergeführt.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die beiden flüchtigen Männer zu identifizieren. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Unbekannte Person 1: männlich, 20-30 Jahre alt, etwa 170 cm groß

Unbekannte Person 2: männlich, etwa 20-30 Jahre alt, feste Statur

Hinweise und Beobachtungen zum Vorfall in der Vornholzerstraße werden unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.