Auseinandersetzung in Passau: 27-Jähriger bei Auto-Deal ausgeraubt und verletzt – Drei Tatverdächtige festgenommen

PASSAU. Am Donnerstagabend, den 30. Oktober 2025, kam es in Passau zu einem gewaltsamen Vorfall, bei dem ein 27-jähriger Mann von drei Personen angegriffen wurde. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später festnehmen. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Angriff mit Baseballschläger nach Auto-Deal

Gegen 20:15 Uhr informierte ein Anrufer die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Steinbachstraße. Ein 27-jähriger Afghane wollte sich dort mit drei Personen treffen, um ein Auto zu kaufen. Die Verhandlungen eskalierten jedoch, und es kam zu einem lautstarken Streit, der schließlich in Gewalt umschlug. Die drei Angreifer hielten den Mann fest und schlugen ihn mit einem Baseballschläger. Zudem entwendeten sie ihm Bargeld und flohen anschließend mit einem Fahrzeug.

Schnelle Festnahme der Tatverdächtigen

Die Polizei reagierte schnell und leitete umgehend eine Fahndung ein. Dabei konnten die Beamten das Fluchtfahrzeug ausfindig machen und kontrollieren. In dem Pkw befanden sich zwei deutsche Männer im Alter von 19 und 27 Jahren sowie ein 26-jähriger Italiener. Alle drei Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Passau wegen des Verdachts auf ein Raubdelikt.

Weitere Ermittlungen zu Drogenkonsum

Zusätzlich zu den Raubvorwürfen ermittelt die Polizeiinspektion Passau gegen den 27-jährigen Fahrer des Pkw, da dieser unter dem Einfluss von Cannabis stand. Noch im Laufe des Freitags soll beim zuständigen Amtsgericht eine Haftprüfung gegen die Verdächtigen durchgeführt werden.