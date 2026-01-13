Auseinandersetzung in Pfarrkirchen: Vier Verletzte und Festnahme nach Messerangriff unter Jugendlichen

In Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, kam es am frühen Sonntagmorgen, dem 11. Januar 2026, zu einer heftigen Auseinandersetzung unter Jugendlichen, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Details zur Auseinandersetzung

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich ein 18-jähriger Syrer und eine 15-jährige Deutsche in der Wohnung eines 20-jährigen Syrers auf. Gegen 5 Uhr morgens stießen weitere Jugendliche, zwei Deutsch-Angolaner im Alter von 17 und 18 Jahren, dazu. Vor dem Gebäude kam es zwischen den Männern zu einem Streit, bei dem der 20-Jährige vermutlich ein Messer einsetzte. Vier Personen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden, darunter auch die 15-Jährige.

Ermittlungen und rechtliche Folgen

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 20-jährige Syrer wurde vorläufig wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Am Montag, dem 12. Januar 2026, stellte ihn die Polizei dem zuständigen Ermittlungsrichter vor, der den Haftbefehl erließ. Der 20-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.