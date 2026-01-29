Auseinandersetzung zwischen Greuther Fürth- und Eintracht Braunschweig-Fans: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall im Laubenweg

Nach dem Fußballspiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig am 24. Januar 2026 kam es in Fürth zu einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fans. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Streit eskaliert nach Spielende

Gegen 15:30 Uhr gerieten rund 20 Personen am Laubenweg/Alte Reutstraße in Konflikt. Ein Fan der Heimmannschaft wurde dabei gegen den Kopf getreten. Eine Streife traf auf fünf beteiligte Männer, zwei davon aus der Gast- und drei aus der Heimgruppe. Der 18-jährige Geschädigte hatte zwar nur Schürfwunden, lehnte aber ärztliche Hilfe ab. Auch zwei weitere SpVgg-Anhänger erlitten leichte Verletzungen. Die Braunschweig-Fans blieben unverletzt.

Polizeiinspektion Fürth sucht Zeugen

Im Rahmen der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei den Gästefans durchgeführt. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise, um den genauen Tathergang und die Tatbeteiligten klären zu können. Personen, die zur Aufklärung beitragen können oder Videoaufnahmen besitzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl