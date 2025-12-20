Newsletter
Samstag, Dezember 20, 2025
Auseinandersetzungen bei AfD-Veranstaltung in Greding: Ermittlungen nach Angriffen auf Polizei gestartet
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Auseinandersetzungen bei AfD-Veranstaltung in Greding: Ermittlungen nach Angriffen auf Polizei gestartet

Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, fand in Greding, im Landkreis Roth, eine Veranstaltung der AfD statt, bei der der Landesverband Bayern der Generation Deutschland gegründet wurde. Diese Veranstaltung wurde von zwei angemeldeten Gegendemonstrationen begleitet, die ohne größere Störungen verliefen.

Details zur AfD-Veranstaltung in Greding

Die Veranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) wurde in einer angemieteten Räumlichkeit nahe dem Gredinger Hippodrom in der Industriestraße abgehalten. Im Vorfeld wurden zwei stationäre Gegendemonstrationen bei der Versammlungsbehörde des Landratsamts Roth angemeldet. Die Versammlungsorte wurden in der Nähe der Parteiveranstaltung zugewiesen.

Gegendemonstrationen und Polizeiaktionen

Etwa 250 Personen beteiligten sich in der Spitze an den Gegendemonstrationen. Um 09:45 Uhr wurden etwa 30 Personen aus dem linken Spektrum beobachtet, die sich auf dem Weg zur Demonstration befanden und teilweise vermummt waren. Diese Gruppe wurde von den Einsatzkräften begleitet. Während der Demonstrationen trennten sich diese Teilnehmer von der Hauptversammlung. Die Polizei setzte gegen einige Personen unmittelbaren Zwang ein, da sie versuchten, Polizeiketten zu durchbrechen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Es kam zu vereinzelten Auseinandersetzungen, bei denen Schläge und Tritte gegen Einsatzkräfte verübt wurden. Die Polizei führte Identitätsfeststellungen der Gruppe durch und fertigte Lichtbilder an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen gegen 14:30 Uhr erhielt die Gruppe einen Platzverweis. Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Vermummung wurden gegen Mitglieder der Gruppe eingeleitet. Das Versammlungsgeschehen endete gegen 15:40 Uhr.

Die Veranstaltung wurde unter der Leitung der Polizeiinspektion Hilpoltstein durchgeführt. Neben Beamten aus Mittelfranken waren auch Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

