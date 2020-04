Im Zeitraum von Mittwoch, 15.04.2020, 06:00 Uhr bis Donnerstag, 16.04.2020, 06:00 Uhr, waren im Bereich Nordschwaben etwa 190 Einsatzkräfte für Überwachungs- maßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung eingesetzt. Im Berichtszeitraum wurden rund 3.500 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert.

Im Vergleich zu den Vortagen, mussten am Mittwoch deutlicher weniger Verstöße geahndet werden. In ganz Nordschwaben mussten Polizeibeamte 47 Personen beanstanden, die sich über die Ausgangsbeschränkung hinwegsetzten (davon: 25 Stadt Augsburg, 14 Lkr. Augsburg, 3 Lkr. Aichach–Friedberg, 0 Lkr. Donau-Ries, 5 Lkr. Dillingen). Überwiegend handelte es sich um Personen, die sich – teils in Gruppen – ohne triftigen Grund im Freien aufhielten oder die zu Besuch bei anderen waren.

Stadtgebiet Augsburg / Innenstadt – Am Mittwochabend fielen einer Streifenbesatzung zwei Skateboard-Fahrer mit einer Bierkiste in der Pilgerhausstraße auf. Einen triftigen Grund für das Verlassen ihrer jeweiligen Wohnungen konnten sie nicht nennen, weshalb sie nach Hause geschickt wurden. Die beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Stadtgebiet Augsburg / Innenstadt – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trafen sich an der Wertachstraße vier Personen (22-31 Jahre) zu einem gemeinsamen Umtrunk im Freien. Da die Männer weder einen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung vorweisen konnten, noch einen gemeinsamen Hausstand besaßen, wurde die Zusammenkunft aufgelöst. Eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz wurde aufgenommen.

Lkr. Augsburg / Welden – Am späten Mittwochnachmittag wurden in Welden drei junge Männer festgestellt, welche den Skaterplatz, trotz Absperrung und entsprechender Beschilderung, nutzten. Während zwei der Personen mit ihren Skateboards auf der Anlage fuhren, trank ein dritter ein mitgebrachtes Bier. Die drei Männer in ihren Zwanzigern wurden dem Skaterplatz verwiesen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.